Sicredi é a nova patrocinadora do Suzano Vôlei

O Suzano Vôlei e o Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) firmaram um acordo de patrocínio para a continuidade da temporada 2023/24 na manhã desta terça-feira (03/10). O acordo foi firmado durante visita de membros da cooperativa à Arena Suzano e a marca já está estampando os uniformes da equipe a partir das quartas de final do Campeonato Paulista.

Recebidos pela supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, o diretor-executivo e futuro presidente do grupo, Inácio Cattani; o prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi; e o secretário de Meio Ambiente do município, André Chiang, visitaram a Arena Suzano para selar o acordo que define a presença da nova marca parceira nas bermudas de treino e de jogo da equipe, além de outros materiais de divulgação do Suzano a partir das quartas de final do Campeonato Paulista, fase na qual o Clube do Alto Tietê enfrenta o Super Vôlei Santo André.

Um dos grandes incentivadores do projeto, Ashiuchi destacou que esta é uma importante parceria que vai somar muito ao Clube. “Fortalecer o trabalho deste time que está reconstruindo uma linda história no voleibol brasileiro é algo muito importante, por isso, em nome de cada torcedor da nossa cidade, agradeço a confiança no potencial do Suzano Vôlei”, disse.

Por sua vez, Cattani afirma que a paixão pelo esporte na cidade é algo de grande renome, algo que permite com que o projeto se estabeleça cada vez mais. “A gente agradece a oportunidade de firmar esta parceria com uma cidade que tem relações estreitas com a modalidade, pois nosso trabalho vai além de estampar a marca nos uniformes. Queremos fortalecer a equipe cada vez mais por meio desta parceria com o Suzano Vôlei, por isso estaremos na torcida para que alcancemos grandes objetivos e conquistas juntos nesta temporada”, constatou.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, reforçou a importância de contar com mais uma marca de grande peso entre os patrocinadores da equipe, sendo esta outra mostra de que o Suzano Vôlei vem crescendo cada vez mais no cenário nacional. “Enquanto marca, o Clube se tornou um ativo importante no mercado, pois estamos fechando parcerias e evoluindo enquanto projeto para lutar por coisas ainda mais importantes dentro de quadra. Em nome de todo o Clube, agradeço o futuro presidente Inácio pela cumplicidade, esperamos fomentar um elo duradouro entre o Suzano Vôlei e a Sicredi”, constatou.

Na oportunidade, também estiveram presentes o diretor de negócios da Sicredi, João Augusto da Rocha; o gerente regional Altair Ribeiro; o gerente da agência de Suzano, Mateus Aniceto; e o diretor da Associação Comercial e Empresarial (ACE) de Suzano, Cristiano Homan.