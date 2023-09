'Skate Jam Suzano' reúne 80 esportistas no Paço Municipal

O Paço Municipal Prefeito Firmino José da Costa recebeu no último sábado (09/09) a 5ª edição do evento “Skate Jam Suzano”, realizado pela Associação Suzanense de Skate e com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer. O evento reuniu 80 competidores e contou com a presença do prefeito Rodrigo Ashiuchi e dos secretários municipais de Saúde, Pedro Ishi, e de Governo, Alex Santos. A atividade também foi prestigiada pelo presidente do Conselho Municipal de Desportos (CMD), José Serafim da Silva Junior.

Ao longo da iniciativa, que ocorreu entre 9 e 17 horas, os skatistas demonstraram toda sua habilidade nas escadarias do Paço Municipal, preparadas especialmente para a execução da competição. Na oportunidade, os participantes trouxeram um show de manobras como “backside reverse”, “grinding”, “kickflips”, “ollies”, entre outras.

O grande campeão do dia foi o cearense Carlos Henrique dos Santos da Silva, o Muskito, que, além de receber uma quantia em dinheiro, também garantiu uma viagem para Tampa Bay, no Estado Flórida, nos Estados Unidos, para, na sequência, participar da próxima edição do torneio amador “Tampa AM”, uma das maiores e mais tradicionais competições da modalidade no planeta.

Vale destacar que, além de promover um campeão, outro objetivo da atividade foi dar oportunidade e contribuir com o surgimento de novos talentos do esporte, com destaque para o suzanense Henrique Valadão, de 17 anos, que avançou às finais do evento e alcançou a nona colocação no torneio. Além disso, todos os participantes puderam ser prestigiados pelo paranaense Felipe Nunes, vencedor do prêmio “Skatista do Ano”, em 2021, pela Confederação Brasileira de Skate (CBSK).

Para o presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, o Bob, o evento foi organizado para fomentar a prática esportiva. “A inclusão e os valores do skate podem ser aplicados em todas as esferas das nossas vidas. Com o passar dos anos, percebemos o quão relevante o ‘Skate Jam Suzano’ se tornou no cenário nacional, de modo a atrair novos talentos e uma galera que corre nas melhores pistas do mundo também. Agradeço ao prefeito Rodrigo Ashiuchi e a Prefeitura de Suzano pelo apoio”, disse.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, acentuou a importância de apoiar este tipo de atividade. “Nosso objetivo é oferecer cada vez mais oportunidades direcionadas à mudança de vida por meio da prática esportiva. Sem dúvidas o esporte é uma excelente ferramenta de transformação social, principalmente o skate, uma modalidade tão presente na vida dos adolescentes e crianças”, afirmou.

Já o prefeito Rodrigo Ashiuchi ressaltou que receber nomes importantes da modalidade no município denota a tradição da cidade no esporte. “Ficamos felizes em receber mais uma vez este torneio. Agradeço ao Davison e a todos os seus parceiros pela execução dessa ação que vem se tornando um importante marco na cidade. Além disso, parabenizo o campeão do dia e os demais participantes pelo show de manobras que eles nos proporcionaram”, definiu.