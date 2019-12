Suzanão recebe a partir do dia 3 de janeiro a Copa São Paulo de Juniores

O Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, passou por reformas e está pronto para receber a Copa São Paulo de Juniores, a partir do dia 3 de janeiro, com a estreia do Usac, às 13 horas, contra o São Raimundo de Roraima.

A previsão é de que, a partir do dia 1°, as delegações cheguem a Suzano. Boa parte dos atletas e dirigentes vão se hospedar no Hotel Imperial.

Para o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, o fato de a cidade ser uma das sedes da competição é motivo para orgulho. Tanto o responsável pela pasta quanto o prefeito Rodrigo Ashiuchi (PL) estimam que o evento vai trazer bons resultados ao município, em especial na projeção das políticas públicas voltadas ao esporte.

Segundo Nardinho, a competição ainda vai permitir que a economia da cidade receba um fomento. Nardinho pede também a participação popular, com a ida de torcedores ao Suzanão, para acompanhar os jogos das equipes de fora e ainda o time suzanense, bem como evitar aglomerações na entrada do estádio.

“Evitar garrafas ou latinha com bebidas alcoólicas, pedimos que levem nos copos descartáveis. E evitar também fogos de artifícios dentro do estádio”, acrescentou o secretário de Esporte e Lazer de Suzano.