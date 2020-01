Suzanão recebe amanhã partida entre Chape e Real-DF pela Copinha

A Chapecoense e o Real-DF se enfrentam amanhã no Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, às 11 horas, em partida válida pela 2ª fase da Copa São Paulo de Juniores.

O clube catarinense encerrou a 1ª fase com duas vitórias e um empate.

O Real-DF registra duas vitórias e uma derrota, mas tem como destaque a vitória sobre o Juventus-SP de , onde venceu, de virada, por 2 a 1. O Real-DF se classificou na segunda posição no grupo que terminou com o Grêmio em primeiro lugar.

A Chapecoense tem como trunfo o artilheiro da competição, Foguinho, que balançou as redesem seis oportunidades.

O Usac não foi longe no torneio. Encerrou a primeira fase com três derrotas nas três partidas disputadas. O time suzanense decepcionou e demonstrou um futebol muito abaixo do esperado, marcando apenas dois gols na competição e sofrendo dez.

Em Mogi das Cruzes o Grêmio encara o União ABC-MS, segundo colocado do grupo 22, que terminou com a Chape na primeira colocação. O jogo irá acontecer domingo no Estádio Municipal Francisco Ribeiro Nogueira, o Nogueirão. A bola rola às 11 horas.