Suzanão recebe laudo e pode sediar Copa São Paulo de Futebol Junior

Após três anos de aguardo, o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB) para o Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, foi emitido esta semana. O laudo tem prazo de validade de um ano e pode ser renovado. Desta forma, o União Suzano Atlético Clube (Usac) pode voltar a disputar a 2ª Divisão do Campeonato Paulista em 2019 e o estádio pode ser sede da Copa São Paulo de Futebol Junior também já na próxima temporada.

Segundo a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano, a emissão do AVCB foi possível depois que todas as adequações solicitadas pelos Bombeiros foram executadas. A prioridade nestas melhorias foi a qualidade técnica e a segurança dos usuários do local - tanto o público quanto os atletas e funcionários.

Com o documento, o Suzanão está preparado para receber eventos esportivos de grande porte. Entre eles está a 2ª Divisão do Campeonato Paulista, que o Usac ficou três anos consecutivos sem participar devido a falta do laudo. Outro torneio importante é a Copa São Paulo. A Secretaria de Esportes e Lazer informou que o município já havia pedido ser sede da competição em 2019 e agora aguarda o parecer da Federação Paulista de Futebol (FPF), que é responsável pelo torneio.

O secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, comentou que missão dada é missão cumprida. "Hoje durmo tranquilo porque cumprimos um compromisso assumido com a Federação Paulista. Nosso trabalho foi técnico, sempre priorizando a segurança - por isso a manutenção não foi feita a toque de caixa e cada item apontado pelos Bombeiros foi corrigido conforme o tempo necessário para cada adequação. Basta visitar o estádio hoje para ver a diferença", concluiu.