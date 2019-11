Suzanão receberá Circuito Jefferson Sabino de Atletismo em 30 de novembro

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, vai receber em 30 de novembro (sábado) o Circuito Jefferson Sabino, um dia de atividades de atletismo voltado para crianças e adolescentes de 4 a 18 anos. A iniciativa integra o Projeto Sonho Olímpico, idealizado pela Associação de Desportos do Alto Tietê (Adat) e executado em parceria com a Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano. O evento ocorrerá das 9 às 15 horas e será aberto para a participação de todos.

“Mais do que apenas a realização de provas e competições, queremos apresentar o atletismo a quem talvez nunca tenha praticado as modalidades dele”, disse o coordenador pedagógico da Adat, Alex de Souza. Ele explicou ainda que o circuito leva o nome do atleta especialista em salto triplo Jefferson Sabino, que já disputou Jogos Olímpicos, Mundiais e Pan-Americanos e que, inclusive, estará presente no dia. A expectativa é de que mais de 400 crianças e adolescentes compareçam.

Haverá provas de corrida, salto, arremesso e lançamento. De acordo com o secretário de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Júnior, será uma oportunidade para os pais poderem incentivar seus filhos no Esporte. “Essa iniciativa tem nosso total apoio, assim como do prefeito Rodrigo Ashiuchi, ainda mais porque será promovida pela Adat, uma entidade séria e que já tem parcerias com o município para a oferta de aulas em várias modalidades esportivas”, comentou o chefe da pasta.

Para participar do Circuito Jefferson Sabino, basta comparecer ao Suzanão, que fica na avenida Taiaçupeba, s/n, no Jardim Colorado. Outras informações podem ser obtidas com a Adat, pelo telefone (11) 4743-3241.