Suzanão sedia provas regionais de atletismo dos Jogos Escolares do Estado

O Estádio Municipal Francisco Marques Figueira, o Suzanão, localizado no Jardim Colorado, sediou as provas finais de atletismo da fase “Inter Diretoria de Ensino” dos Jogos Escolares do Estado de São Paulo (Jeesp) na tarde da última segunda-feira (26/06). Na oportunidade, cerca de 200 pessoas entre alunos de escolas da rede estadual, professores e árbitros participaram do evento promovido pela Secretaria de Estado de Esportes de São Paulo.

Nesta fase do torneio, coordenada pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, em parceria com a Diretoria de Ensino da Região de Suzano, houve a participação de estudantes de Suzano, Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba, Poá, Biritiba Mirim, Salesópolis e Ferraz de Vasconcelos. Eles estiveram reunidos na praça esportiva para integrar as 12 categorias promovidas, incluindo as provas de corrida de 2 mil, 150 e 80 metros rasos e revezamento 5x80 metros, arremesso de peso, salto em altura e salto em distância.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Júnior, o Nardinho, o diretor Célio Mediato e o professor Ari de Oliveira Carvalho Junior, acompanharam o dia de competições de forma integral, prestigiando o empenho dos envolvidos e dando suporte à organização neste que marcou o último dia dos da etapa regional dos jogos na cidade. Anteriormente, além do atletismo, ocorreram disputas em outras modalidades, incluindo damas, xadrez, tênis de mesa, vôlei, basquete, handebol e futsal, sendo estas realizadas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, e em escolas estaduais do município, chegando a receber mais de 2 mil pessoas.

Nardinho avaliou as competições escolares como um processo de extrema importância para a potencialização da disciplina e para o desenvolvimento de futuros atletas. “Temos alunos com potencial para atingir voos ainda maiores e o Jeesp serve de preparação para disputas diversas, sendo ainda o ponto de partida para lutar por uma classificação para os Jogos Escolares Brasileiros”, reforçou o secretário.

Nacional

Os dois primeiros colocados de cada prova, independentemente da categoria, se classificam para a fase regional do Jeesp, que será realizada a partir do dia 21 de agosto na Arena Caixa, em São Bernardo do Campo. Esta, por sua vez, premiará os melhores desempenhos com vagas para representar o Estado no torneio nacional.

Por fim, o chefe do Esporte e Lazer suzanense destacou a utilização do Suzanão e de outras praças locais na etapa local do principal campeonato paulista interescolar. “Foi uma verdadeira satisfação receber todos estes alunos, estaremos na torcida por eles nas próximas fases do Jeesp e, se tudo der certo, em outros eventos de ordem nacional”, definiu.