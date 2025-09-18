Suzanense brilha em mundial de sumô na Tailândia e conquista prêmio de 'Atleta Destaque'

O sumô de Suzano conquistou um feito histórico no último fim de semana durante a participação no Campeonato Mundial de Sumô 2025, realizado no sábado e no domingo (13 e 14/09) em Bangkok, capital da Tailândia. Entre os destaques da competição, a suzanense Luciana Watanabe, professora de sumô na Associação Cultural Suzanense - Bunkyo e presidente da Associação Nova Central de Suzano, subiu ao pódio com a medalha de bronze na categoria Adulto Peso Médio.

Ela ainda foi reconhecida com o prêmio internacional de “Atleta Destaque”, concedido pela Federação Internacional de Sumô. O feito reforça não apenas o talento individual dela, mas também a força de Suzano e da Seleção Brasileira na modalidade.

Os suzanenses brilharam nas disputas tanto nas categorias Júnior quanto Adulto. No sábado, a equipe Júnior feminina garantiu o terceiro lugar, acompanhada pelos bronzes de Luana Nakaya (Pesado), Natasha Sayuri (Absoluto) e Kaio Ruiz Junior (Médio). Já no domingo, além de Luciana, que ficou em terceiro no Peso Médio, os atletas comemoraram os bronzes de Genilton Tibúrcio (Peso Leve) e da equipe adulta feminina.

Para Luciana, que há anos se dedica a ensinar e difundir o esporte em Suzano, a conquista representa muito mais do que uma medalha. “Estar no pódio de um mundial já é algo incrível, mas receber o reconhecimento de ‘Atleta Destaque’ pela Federação Internacional foi emocionante. É um prêmio que simboliza não só meu esforço individual, mas também o trabalho coletivo que fazemos no Bunkyo e no Brasil para fortalecer o sumô. É a prova de que, mesmo longe do Japão, nossa dedicação pode nos colocar entre os melhores do mundo”, afirmou.

O prêmio de “Atleta Destaque” entregue a Luciana também reforça a dimensão simbólica da vitória: trata-se de um reconhecimento que vai além da medalha, exaltando o espírito esportivo, a técnica refinada e o exemplo para as novas gerações.

O secretário municipal de Esportes e Lazer de Suzano, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, celebrou o resultado e destacou a representatividade da cidade. “É um orgulho imenso para Suzano ter uma atleta como a Luciana, que além de competir em alto nível, também forma novos talentos aqui na cidade. Essas conquistas colocam nosso município em evidência internacional e mostram que o investimento no esporte, em suas mais diversas modalidades, gera frutos reais. Suzano se fortalece como celeiro de grandes atletas”, ressaltou.