Suzanense de 10 anos conquista o ouro em torneio de Jiu-Jitsu

Agatha Pereira da Silva, de 10, conquistou a medalha de ouro no Slumking de Jiu-Jitsu, disputado no Capão Redondo, Zona Sul de São Paulo, neste domingo (16), pela categoria infantil (até 33 kg). Esta é uma de diversas conquistas que a lutadora coleciona na modalidade.

De acordo com o pai, Jair da Silva, de 40 anos, proprietário da Academia Guerreiros da Paz, no Jardim Varan, em Suzano, a filha luta desde os 4 anos de idade. São mais de 30 títulos no período. “Levava ela aos treinos e tomou gosto pela coisa. Ela pretende seguir e busca sempre seus objetivos e conquistou quase todos os títulos possíveis”, relata o pai.

Recentemente, ela disputou o Mundial de Jiu-Jitsu, no Ibirapuera, em São Paulo. Na ocasião, ela ficou com a medalha de bronze. Agatha chegou até a semifinal. Houve um empate e, por decisão do juiz, a vitória ficou com a adversária. No dia 9 de fevereiro, ela faturou o título da Copa Campinas.

O pai não esconde o orgulho de acompanhar as conquistas da filha. Ele sonha em ver Agatha competindo fora do Brasil, assim. “Vejo ela lutando e fico bastante eufórico. É uma alegria ver essa dedicação dela. Meu sonho é levar ela e o máximo de atletas possíveis para lutarem fora do Brasil”, finalizou.