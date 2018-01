Suzanenses integram chapa de Andrés Sanchez para presidente do Corinthians

Os suzanenses Luiz Eduardo da Silva e Eduardo Habu fazem parte da chapa "Corinthians com Respeito", representada pelo número 33, que disputará a eleição do clube Alvinegro em 3 de fevereiro. Apoiando o retorno do ex-presidente Andrés Sanchez ao cargo, eles acreditam que podem continuar com a evolução do time paulista por meio de propostas de melhorias tanto no futebol quanto no Parque São Jorge (sede do clube).

Pela 1ª vez a eleição do Corinthians será composta por mais de uma chapa. De cara, 18 foram inscritas. Destas, no dia da votação, as oito primeiras serão eleitas. A oitava e nona colocadas ficarão como suplentes. Cada chapa tem direito a ter 25 membros.

Trabalhando com Andrés desde a primeira passagem dele como presidente (2007 - 2011), Luiz e Habu crêem que ele possa repetir o mesmo feito de antes. O motivo de acordo com eles são as conquistas que o ex-presidente teve pelo clube. Entre algumas citadas estão à volta do time a 1ª Divisão do Campeonato Brasileiro, as construções do Centro de Treinamento (CT) Joaquim Grava e da Arena Corinthians, títulos - principalmente a Libertadores e o Mundial de Clubes - e da contratação do Ronaldo Fenômeno.

Mais de seis anos como sócio e desde criança torcedor do Corinthians, arquiteto e urbanista Habu contou que caso a chapa seja eleita, melhorias vão ocorrer em todos os aspectos do clube. "O trabalho que o Andrés realizou no Corinthians é indiscutível. Foi uma transformação e que ele quer dar continuidade para colocar o time entre os primeiros do mundo. Em relação à sede, vamos fazer a manutenção dos prédios, nos espaços poliesportivos, culturais e até mesmo nos patrimônios históricos". "Lembro muito bem quando Andrés falou 'querem rir do Corinthians? riem agora, porque depois não mais'. Aquilo marcou e sei que ele trará de novo essa filosofia para dentro do clube", enfatizou.

Já o advogado Luiz é conselheiro do Alvinegro há três mandatos.

A eleição acontecerá em 3 de março na sede do clube.