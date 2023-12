Suzanenses levam ouro, prata e bronze no Campeonato Paulista de Karatê

Alunos que integram a Associação Suzanense Falcões do Karatê, com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conquistaram quatro medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze durante a disputa da fase final do 30º Campeonato Paulista de Karatê - Interestilos 2023. O torneio, que ocorreu em 19 de novembro, foi realizado no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no bairro do Paraíso, região central da capital paulista.

O desempenho atingido na competição organizada pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), que colocou os atletas no lugar mais alto do pódio, ficou a cargo dos competidores Bryan Mendes da Silva, na categoria Infantojuvenil A (faixas verde e roxa); Monique dos Santos, na categoria Adulto (faixas marrom e preta); Lara de Menezes, na categoria Mirim C (faixas roxa e preta); e Henry Cavalcante Menezes, na categoria Juvenil (faixas verde e roxa).

Já os premiados com medalha de prata foram os caratecas Arailson Aragão, na categoria Adulto (faixa preta), e Eduardo de Menezes, na categoria Master (faixa preta). Por sua vez, o bronze foi obtido por Raphaella Yasmin Duarte, na categoria Mirim B (todas as faixas); Giovana Domingues, na categoria Adulto (faixas vermelha e verde); e Elizabete Kelly, na categoria Master (faixas roxa e preta). Toda iniciativa foi acompanhada pela sensei da Associação Falcões do Karatê, Ana Lúcia Silveira, em parceria com os também senseis Eduardo Menezes e Ederson dos Santos, da Associação Ryukay.

Vale destacar que os esportistas participaram da Kumite, uma prova que exige efetividade tanto das técnicas de ataque quanto de defesa. Entre os fatores importantes a se observar neste modelo de combate estão a distância, a velocidade, a reação, a antecipação e o controle corporal. A duração da luta varia de dois a cinco minutos e os pontos são atribuídos conforme a área atingida no corpo do adversário, sendo que o enfrentamento ocorre numa área delimitada por oito metros quadrados.

“Nossos atletas demonstraram foco, concentração, dedicação e, principalmente, esforço. Todo esse empenho pôde contribuir para levar o nome da nossa cidade ainda mais longe nesta modalidade e este trabalho seguirá sendo bem-feito, visando maiores projeções e classificações ainda melhores”, comentou Ana Lúcia.

Por sua vez, o secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou os grandes resultados atingidos. “Buscamos fomentar a prática do esporte na cidade, pois isso ajuda na formação de cidadãos graças ao aprendizado envolvido. Nosso apoio às entidades conveniadas é fundamental para identificar novos talentos, além de potencializar fatores como a disciplina e o autocontrole, capacidades que são intrínsecas às artes marciais”, afirmou.