Suzanenses levam ouro, prata e bronze no Paulista de Karatê

Alunos que integram a Associação Suzanense Falcões do Karatê, com apoio da Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, conquistaram quatro medalhas de ouro, duas de prata e duas de bronze durante a disputa da fase final do 30º Campeonato Paulista de Karatê - Interestilos 2023. O torneio, que ocorreu em 19 de novembro, foi realizado no Ginásio Poliesportivo Mauro Pinheiro, no bairro do Paraíso, região central da capital paulista.

O desempenho atingido na competição organizada pela Confederação Brasileira de Karatê Interestilos (CBKI), que colocou os atletas no lugar mais alto do pódio, ficou a cargo dos competidores Bryan Mendes da Silva, na categoria Infantojuvenil A (faixas verde e roxa); Monique dos Santos, na categoria Adulto (faixas marrom e preta); Lara de Menezes, na categoria Mirim C (faixas roxa e preta); e Henry Cavalcante Menezes, na categoria Juvenil (faixas verde e roxa). Já os premiados com medalha de prata foram os caratecas Arailson Aragão, na categoria Adulto (faixa preta), e Eduardo de Menezes, na categoria Master (faixa preta). Por sua vez, o bronze foi obtido por Raphaella Yasmin Duarte, na categoria Mirim B (todas as faixas); Giovana Domingues, na categoria Adulto (faixas vermelha e verde); e Elizabete Kelly, na categoria Master (faixas roxa e preta). Toda iniciativa foi acompanhada pela sensei da Associação Falcões do Karatê, Ana Lúcia Silveira, em parceria com os também senseis Eduardo Menezes e Ederson dos Santos, da Associação Ryukay. Os esportistas participaram da Kumite, uma prova que exige efetividade tanto das técnicas de ataque quanto de defesa. Entre os fatores importantes a se observar neste modelo de combate estão a distância, a velocidade, a reação, a antecipação e o controle corporal.