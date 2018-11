Suzanenses se destacam em domingo de vitórias nas artes marciais

O domingo (25) foi de conquistas para as equipes de competição do CT Toneli. Em Interlagos, São Paulo, a Toneli Thai participou da última etapa do WAR Muay Thai Fight com dois atletas e saiu com um empate e uma vitória.

Rafael Matielo, de 15 anos, fez sua estreia nos ringues e se saiu muito bem, o atleta enfrentou Carlinhos, da QF7 Academia e apesar de o adversário já ter experiência, Rafael não se intimidou e mostrou todo o seu jogo, derrubando o adversário em várias ocasiões, além de apresentar todo seu jogo de chutes, golpes de mão, cotovelos e clinch, foi uma contundente apresentação e que mostrou a que veio, “o Rafa é nosso atleta mais novo, em todos os sentidos, ele tem 15 anos, estreou hoje e mostrou o que é o verdadeiro muay thai, estamos muito orgulhosos de sua apresentação”, comentaram os técnicos Amanda e Leonardo Toneli. Apesar de todos os golpes bem encaixados e defesas sólidas, Matielo saiu com um empate do campeonato.

O outro representante da Toneli Thai no evento foi Victor Max Steel, que fez sua terceira luta no WAR Muay Thai Fight. Max Steel derrotou Felipe Costa, da Team Force, por pontos. O atleta da Toneli Thai sobrou na luta, a diferença de altura entre os dois lutadores não existiu para Max Steel que se mostrou grande dentro do ringue, “o Max Steel é hoje o principal atleta da Toneli Thai, ele fez três lutas em seis meses, venceu duas muito bem, sabe se posicionar diante de qualquer adversário, entende qual jogo é melhor em cada luta e essa vitória de hoje só comprova o quanto ele evoluiu, estamos muito felizes e orgulhosos”, contam os treinadores Toneli.

Jiu Jitsu

Em Mogi das Cruzes, o atleta Andrézinho, do Jiu Jitsu Kids, participou do Eco Camp Jiu Jitsu (ECJJ Open) e foi o campeão de sua categoria.

Boxe

Também em Mogi das Cruzes, o atleta Dirceu Zeferino ficou com o título diante de Thiago Hortência, da Alfa Boxe, na categoria 63kg.

CT Toneli

O Toneli Thai/CT Toneli é formado por atletas de Muay Thai que defendem a cidade de Suzano em campeonatos estaduais e nacionais. Atualmente conta com os lutadores Victor Max Steel, Rafael Matielo, Augusto Motinha e Tayane Lima.

Além da equipe de competição o Toneli Thai, o CT Toneli também conta com aulas em diversas modalidades de lutas e artes marciais.