Suzano bate Joinville Vôlei e segue na luta por vaga na Copa Brasil

O Suzano Vôlei conquistou uma importante vitória sobre o Joinville Vôlei por 3 sets a 1 (25x20 | 17x25 | 25x20 | 25x23) na noite da última quinta-feira (11/01), em partida válida pela penúltima rodada do primeiro turno da Superliga Bet7k 2023/24. O resultado na Arena Suzano deixa a equipe do Alto Tietê com 13 pontos na oitava colocação, estando muito próxima de garantir uma das oito vagas para a Copa Brasil.

O set inicial do duelo foi uma amostra do que viria pela frente na partida. Com grande efetividade nos ataques, as equipes alternaram pontos ao longo de toda a parcial que, em sua maioria, teve vantagem mínima para o Suzano. Contudo, na reta final, o ponteiro Vitor Baesso encaixou boa sequência de saques que colocou o time da casa na dianteira para fazer um 25 a 20 e abrir o placar.

A etapa seguinte foi de vitória para o time visitante que anotou um 25 a 17. O susto serviu para recolocar os suzanenses no jogo, afinal, o adversário direto por uma das vagas na Copa Brasil buscava somar pontos na Arena para se aproximar da classificação e deixar o time da casa mais longe do mata-mata.

Sabendo da necessidade de vencer, o time do Alto Tietê voltou para o 3° set com um ritmo mais intenso, aproveitando a energia dos quase 3 mil torcedores que compareceram à Arena para se impor e aplicar um 25 a 20, repetindo a primeira parcial.

A tensão da partida também se fazia presente no duelo entre as torcidas, mas a animação das arquibancadas pendeu positivamente para o Suzano. O quarto set apresentou mais domínio do time mandante que, mesmo sofrendo certa pressão dos catarinenses na reta final do jogo, anotou um 25 a 23 para fechar o embate, conquistando assim sua primeira vitória em 2024 e dando um importante passo na luta pela Copa Brasil.

Eleito o melhor do jogo, com 24 pontos, o oposto Guilherme Sabino registrou que o grupo todo vem trabalhando muito para entregar os resultados que a torcida merece. "Hoje, com muita alegria e união, pudemos vencer na nossa casa. Agora vamos para um jogo decisivo contra o América para garantir a vaga na Copa Brasil", afirmou.

Por sua vez, o técnico Gerson Amorim, o Gersinho, que conquistou sua primeira vitória após sua efetivação no cargo, ressaltou que uma vitória contra um adversário direto é essencial não só pensando na Copa Brasil, mas também na Superliga como um todo. "O próximo jogo é crucial, sim, mas ainda temos muito a melhorar para estar onde queremos, que é na parte de cima da tabela. Vamos para Montes Claros com a missão de garantir a vaga na Copa Brasil", afirmou.

A última partida do Suzano no primeiro turno da Superliga Bet7k 2023/24 acontecerá nesta terça-feira (16/01), às 19h30, contra o Montes Claros América Vôlei fora de casa, oportunidade em que uma vitória poderá garantir a vaga ao torneio nacional. A partida será transmitida pelo Canal Vôlei Brasil.