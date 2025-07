Suzano brilha no Campeonato Brasileiro de Sumô e reforça protagonismo nacional

A força do sumô suzanense se fez presente mais uma vez em uma das maiores competições da modalidade no País, isso porque, a equipe da Associação Nova Central conquistou resultados expressivos no Campeonato Brasileiro de Sumô 2025, realizado no último fim de semana no Ginásio de Sumô do Bom Retiro, em São Paulo. O evento reuniu atletas de alto rendimento de diversas regiões e foi palco de disputas emocionantes, técnica apurada e muito espírito esportivo.

A Nova Central alcançou o terceiro lugar na contagem geral por equipes no feminino, além de pódios importantes em diferentes categorias. Um dos grandes destaques foi a própria presidente, Luciana Watanabe, que brilhou no dohyô com uma performance de alto nível. Ela conquistou duas medalhas de ouro, sendo campeã na categoria médio adulto (até 70 kg) e também na categoria absoluta, que reúne as melhores atletas independente do peso.

“Essas conquistas são resultado de muito treino, disciplina e união da equipe. Cada atleta que subiu ao pódio levou consigo o nome de Suzano e do nosso projeto, que cresce a cada dia. É uma honra poder representar a cidade e inspirar as novas gerações do sumô”, celebrou Luciana.

Além dela, Sanusa Erika Chagas também foi campeã na categoria até 80 kg, consolidando sua posição entre as melhores atletas do Brasil. Já Taisa Yamasaki levou a medalha de bronze na categoria Pesado Adulto feminino, e Rafaela Bezerra foi ouro na Mirim A, reforçando o talento da base feminina da Nova Central.

No masculino, a equipe Mirim A conquistou o título geral da categoria, reforçando o excelente trabalho com jovens atletas. Entre os medalhistas, Kauan dos Santos ficou em terceiro lugar na Mirim A, Daniel Omena garantiu o segundo lugar no adulto até 70 kg, e Edson Dias Júnior ficou com o bronze na categoria adulto até 92 kg. A equipe infantil masculina também subiu ao pódio, conquistando o terceiro lugar por equipes.

A competição, considerada um dos eventos mais tradicionais da modalidade no Brasil, não apenas reafirmou a força técnica dos atletas da Nova Central, mas também fortaleceu o papel de Suzano como referência no desenvolvimento do sumô nacional.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, parabenizou os atletas e destacou o impacto positivo do projeto na cidade. “Ver Suzano se destacando em um campeonato nacional com tantos talentos é motivo de muito orgulho. A Nova Central tem feito um trabalho exemplar de formação esportiva e cidadã. A prefeitura é parceira desse movimento e seguirá apoiando o sumô e todas as modalidades que promovem inclusão e alto rendimento”, afirmou.