Suzano compete neste fim de semana na final do Circuito Paulista de Jiu-jitsu

Suzano marca presença no Campeonato Circuito Paulista de Jiu-jitsu, participando da última etapa da competição, realizada neste final de semana (10 e 11), em Barueri. Os atletas participantes do Projeto Social Bonsai Construindo o Futuro, desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, vão representar o município e buscar a terceira medalha, completando o quadro do circuito da Federação Paulista de Jiu-jitsu (FPJJ).

De acordo com o líder do grupo, o sensei Ângelo Máximo Leite de Oliveira, o Circuito Paulista elege os campeões das categorias, conforme a pontuação nas três etapas e também premia a equipe que teve melhor desempenho. “Neste ano já participamos de quase todos os campeonatos sul-americanos, nacionais e regionais. Estamos bem confiantes, treinando com foco em cada etapa. Já temos campeões no circuito e alunos inscritos com boa pontuação”, explicou o professor responsável do Projeto Bonsai.

A competição contará com 22 suzanenses, sendo 17 crianças e cinco adultos. Entre os atletas competidores, está a pequena Alexia Sodré, faixa cinza com apenas seis anos. Pelos ótimos resultados nas etapas anteriores, a garota vem como favorita ao circuito. Ainda se destacam a adolescente Brenda Mariano, faixa verde risco branco, com 14 anos, e Ralph Nogueira na categoria adulta em busca do primeiro lugar na classificação geral. Na faixa branca, Rosangela Felisberto, de 48 anos, representa o município já sendo campeã do circuito e apenas completando o quadro de medalhas.

Recentemente, cinco alunos mirins do projeto estiveram no Campeonato Sul-Americano Kids de Jiu Jitsu, no Rio de Janeiro, sendo que quatro conquistaram importantes vitórias em suas categorias. Alexia Sodré, ganhou a medalha de ouro na disputa da faixa cinza, pré-mirim três, feminino-leve; Vitor Sodré foi prata na faixa laranja, infantil três, masculino-pena; Sthefany Yamanaka levou a prata na faixa verde, infantil três, feminino-pena; e Wendel Saint Clair faturou o bronze na faixa verde, infantil três, masculino-pena.

Ao todo, o projeto contempla cerca de 600 pessoas na cidade com aulas da arte marcial. As aulas de jiu jitsu da Prefeitura de Suzano são realizadas no Parque Max Feffer, no Estádio Francisco Marques Figueira, o Suzanão, e em escolas da rede municipal de ensino.

Mais informações sobre esta e outras modalidades podem ser obtidas na sede da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, que fica no Complexo Poliesportivo Paulo Portela (rua Barão de Jaceguai, 375 – Centro), e pelo telefone (11) 4746-1886, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas.