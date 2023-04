Suzano conquista três medalhas de ouro nos Jogos da Melhor Idade em Guaratinguetá

Suzano conquistou três medalhas de ouro durante a disputa dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) 2023, realizados no município de Guaratinguetá durante a semana passada. Os resultados foram obtidos no último sábado (22/04), na modalidade Tênis de Mesa da categoria feminino C, por Marlene Takahashi, e masculino B e C, por Walter Camargo e Mikio Matsumoto, respectivamente. Ao longo da competição, a delegação de atletas suzanenses obteve outras excelentes colocações, como a medalha de prata em natação no estilo 50 metros costas, alcançada por José Roberto Fonseca Mattos, e a medalha de bronze em atletismo 1.200 metros, obtido por Ismael Machado.

Os expressivos resultados da delegação suzanense, composta por 50 pessoas, garantiram para o município a oitava posição na classificação geral, entre as 36 cidades do Alto Tietê, do Vale do Paraíba e da Grande São Paulo. Durante os jogos, foram somados por Suzano 48,5 pontos, sendo 30,5 masculino, 13 feminino e 5 misto. A competição foi disputada por aproximadamente 3 mil pessoas.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, também participou das competições e alcançou o 3º lugar na modalidade Buraco na categoria masculino. Ele destacou que participar das atividades e contribuir para o bom desempenho da cidade foi extremamente satisfatório. “Na oportunidade pude contribuir diretamente para a conquista destes grandes resultados. Sem dúvidas foi um grande prazer trazer uma medalha para o nosso município e aproveito, também, para parabenizar a todos que subiram ao pódio e representaram a cidade da melhor maneira possível, com muito empenho e dedicação”, disse Nardinho.

“Todos deram um show de vitalidade, otimismo e animação. Os talentos dos integrantes da delegação foram mostrados em todas as áreas e modalidades e, por isso, essa excelente posição geral foi alcançada. Foram dias de diversão, descontração e, principalmente, de valorização a grande importância deste público”, finalizou o chefe da pasta.

Por sua vez, na visão da dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), a primeira-dama Larissa Ashiuchi, é importante que este tipo de atividade seja oferecida aos idosos. “Para além de troféus e medalhas, a prática de esporte na melhor idade reflete em mais saúde, bem como qualidade de vida. Todos os atletas suzanenses já são vencedores apenas por participarem do Jomi, são exemplos para todos nós”, destacou Larissa.