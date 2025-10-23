Suzano domina e vence Viapol Vôlei em sua estreia na Superliga 2025/26

O Suzano Vôlei estreou com pé direito na Superliga 2025/26 ao derrotar o Viapol Vôlei, de São José dos Campos (SP), na Arena Suzano por 3 sets a 0 (27x25 | 25x18 | 25x20) na noite da última quarta-feira (22/10), fazendo seus primeiros três pontos no campeonato nacional.

O destaque da partida foi o ponteiro Gabriel Pessoa, eleito o melhor em quadra com 16 pontos anotados frente aos são-joseenses. Agora, a sequência do Suzano na liga nacional reserva mais um clássico em casa, desta vez, contra o arquirrival Vôlei Guarulhos BateuBet no domingo (26/10), às 14 horas. Os ingressos já estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Em uma noite de frio intenso na Arena, o Suzano abriu sua campanha em mais uma temporada na elite buscando esquentar o clima em quadra ao acelerar a partida com intensidade desde a primeira parcial, na qual o Viapol demonstrou resistência ao domínio do Clube do Alto Tietê. Os termômetros chegaram a anotar 13°C no ginásio suzanense, com sensação térmica de 10°C, mas isso não foi suficiente para esfriar os mandantes e recém-vice-campeões estaduais que, levaram a etapa além dos 25 pontos, fechando o período inicial de virada com um 27 a 25.

A partir do segundo set, o domínio suzanense foi total. Logo na abertura da parcial, o time da casa embalou boa sequência de saques para abrir uma vantagem que chegou à casa dos seis pontos antes do 10° tento dos mandantes, o que facilitou o jogo ao time de Cezar Douglas que, eficiente nos ataques e preciso nos saques, não teve dificuldades para voltar a vencer, desta vez, por 25 a 18.

A grande noite dos ponteiros Pessoa e Marcus seguiu sendo o diferencial dos mandantes ao longo do jogo e, entrando no terceiro e decisivo set, o Clube do Alto Tietê voltou a se impor sobre o rival do Vale do Paraíba ao retomar o ímpeto nos saques. Os joseenses voltaram a resistir aos ataques, mas sem sucesso: o Suzano marcou um 25 a 20 para fechar a partida em 3 sets a 0 com pouco mais de 1h40 de jogo.

Cezar Douglas, reestreando em uma Superliga após nove anos longe do voleibol brasileiro, destacou que a equipe se portou bem diante do desafio de estrear com uma vitória frente ao rival interregional. "Ainda que não tenhamos tanto tempo de preparação entre a final do Paulista e o jogo de hoje, o grupo conseguiu lidar bem com o desafio para vencer. Nosso próximo jogo será em casa e eu tenho certeza de que a torcida estará presente mais uma vez para nos apoiar, eles são nosso grande diferencial", destacou o treinador.