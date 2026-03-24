Suzano domina Goiás e carimba vaga aos playoffs da Superliga

Pela 2ª temporada consecutiva, o Suzano Vôlei está classificado às quartas de final da Superliga. De forma dominante, os paulistas venceram o Saneago Goiás Vôlei por 3 sets a 0 (20x25 | 22x25 | 18x25) no Ginásio Rio Vermelho, em Goiânia (GO), na noite desta segunda-feira (23/03), garantindo o seu 11º triunfo na primeira fase e a classificação antecipada aos playoffs.

O duelo tinha um grande atrativo por se tratar do confronto entre o 5º e o 6º colocados na penúltima rodada da fase inicial da liga, tornando o jogo em uma verdadeira decisão, em especial para o Suzano, que precisava vencer dois sets para não depender de um resultado positivo na rodada final para ficar com a vaga. E com brilho do oposto Guilherme Sabino, autor de 16 pontos e eleito craque do jogo, o Clube do Alto Tietê garantiu não apenas a dupla parcial, como também o triunfo e a classificação.

Com 32 pontos e a 5ª posição da tabela após 21 rodadas jogadas, o time do técnico Cezar Douglas volta às quadras na próxima sexta-feira (27/03), às 21 horas, contra o Azulim Sicoob Monte Carmelo na Arena Suzano para o último jogo da etapa classificatória. Caso conquiste três pontos neste confronto, o time da Grande São Paulo confirmará a posição para a disputa do mata-mata.

Dadas as posições na tabela e o histórico recente dos adversários, a expectativa era de um jogo altamente equilibrado com grande chance da disputa de um tie-break no Rio Vermelho. Contudo, desde o primeiro ponto, o time paulista demonstrou mais raça e vontade de sair com a vitória, fato confirmado a cada parcial. O primeiro e o segundo set tiveram certa dose de alternância de forças, ainda que com um Suzano sempre liderando o placar. No fim, com um 25 a 20 e um 25 a 22, os visitantes marcaram o ponto necessário para confirmar a ida ao mata-mata.

Agora com o objetivo de obter melhores posições pensando no chaveamento das quartas de final, o Suzano não tirou o pé do acelerador no terceiro e último set, mantendo o ritmo elevado contra os esmeraldinos ao acertar saques e ataques potentes contra a linha de recepção do time goiano. Outra vez, com ampla dominância, os comandados de Cezar Douglas fecharam o jogo com um 25 a 18 para anotar mais três pontos e pular para o 5º lugar na tabela.

O técnico suzanense valorizou o espírito de seu time ao encarar o jogo como uma final, algo que tornou a vitória possível. "Sabíamos do alto grau de dificuldade que o jogo apresentaria, por isso, entramos com muito foco e disposição para fazer uma boa apresentação, o que se confirmou. A vaga está garantida, sim, mas para o jogo de sexta, devemos manter o ritmo para conseguir uma posição ainda mais alta na tabela", concluiu.