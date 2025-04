Suzano e Vôlei Renata iniciam disputa das semifinais da Superliga nesta terça-feira, em Campinas

A partir das 18 horas desta terça-feira (22/04), o Suzano Vôlei abre a disputa das semifinais da Superliga Nacional frente a um velho conhecido da atual temporada: o Vôlei Renata. O confronto inicial da série, em melhor de três que definirá o paulista classificado à grande decisão do torneio nacional, acontecerá no Ginásio do Taquaral, em Campinas (SP), sendo este o 7º embate entre os rivais na temporada 2024/25.

O primeiro dos clássicos decisivos terá transmissão ao vivo do sportv2 e da Volleyball TV, assim como o confronto de número 2, a ser realizado no sábado (26/04), às 21 horas, na Arena Suzano. Caso os embates iniciais terminem com um triunfo para cada lado, um terceiro e derradeiro duelo será realizado em Campinas no dia 29 (terça-feira), às 21 horas, para definir o clube paulista classificado à grande final da Superliga, a ser disputada no dia 4 de maio (domingo), no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo (SP).

Após eliminarem Itambé Minas e Joinville Vôlei nas quartas de final, respectivamente, Suzano e Renata voltam a se enfrentar em uma série que promete muita rivalidade na quadra e nas arquibancadas. Isso porque os encontros entre suzanenses e campineiros se tornaram uma atração especial do voleibol nacional ao longo desta época, visto que, entre agosto de 2024 e abril de 2025, as equipes se enfrentaram por seis vezes, incluindo as duas partidas das finais do Campeonato Paulista, com um triunfo para cada mandante na série vencida pela equipe treinada pelo argentino Horacio Dileo.

Vindo de uma classificação imponente em Belo Horizonte (MG), o Clube do Alto Tietê chega com moral elevada à sua segunda semifinal nacional no espaço de três anos. Em sua última participação nesta etapa, ainda em 2023, a equipe da Grande São Paulo vivia a temporada de reestreia na elite nacional, surpreendendo ao chegar no top-4 da liga. Agora, sob o comando do técnico Pedro Uehara, o Peu, o Suzano quer seguir vivo na busca pelo tetracampeonato brasileiro e, para isso, o objetivo é fazer diferente contra os campineiros para colocar a cidade em sua primeira final nacional no século, a sétima da história. A última vez que uma equipe da "Capital do Vôlei" atingiu uma decisão na elite foi há 26 anos, na temporada 1998/99, quando o então "Report Suzano" acabou superado pela Ulbra, de Canoas (RS).

Para conquistar a tão sonhada vaga, Peu afirma que abrir a série com um grande jogo é fundamental, contudo, em uma melhor de três, cada jogo deve ser tratado com uma batalha única. “As séries das quartas de final não deixam mentir, é preciso estar completamente focado a cada set, prova disso é que nós, assim como eles (Vôlei Renata), saímos atrás nas quartas de final, mas forçamos e vencemos o terceiro jogo para avançar, o que mostra que cada uma das partidas é única, mesmo sendo disputadas em um espaço curto de tempo. Na terça, jogaremos no Taquaral, um ginásio difícil de encarar, mas por outro lado, no sábado, vai ser a nossa vez de recebê-los em casa, onde sabemos que a nossa torcida também vai fazer uma grande festa. Estamos estudando bastante o Campinas e vamos com foco total para trazer um resultado positivo para Suzano”, destacou o treinador.

O jogo de abertura da série semifinal da Superliga entre Vôlei Renata e Suzano acontecerá nesta terça-feira (22/04), às 18 horas, no Ginásio do Taquaral, em Campinas, com transmissão do sportv2 e da Volleyball TV.