Suzano enfrenta Sada Cruzeiro buscando subir na tabela da Superliga

Pela penúltima rodada da Superliga, o Suzano Vôlei viaja a Campo Grande (MS) para um duelo contra o Sada Cruzeiro neste domingo (23/03), às 19 horas (horário de Brasília), buscando ganhar posições na tabela de classificação após garantir uma vaga nos playoffs. O duelo contra os atuais campeões mundiais no Guanandizão terá transmissão ao vivo do SporTV2 e da Volleyball TV.

À convite do Governo do Estado do Mato Grosso do Sul, o Suzano, mandante da partida, levou o confronto contra os cruzeirenses para o centro-oeste na expectativa de expandir sua marca Brasil afora e levar o voleibol a novos públicos. O Guanandizão, palco do duelo, já está com ingressos esgotados, garantindo assim um dos maiores públicos da temporada nacional para o confronto. Já em quadra, o confronto promete fortes emoções, visto que o clube do Alto Tietê segue em busca de melhores posições visando o chaveamento do mata-mata, enquanto os mineiros ainda não garantiram a liderança geral da primeira fase.

O técnico Pedro Uehara, o Peu, postula que a preparação para o confronto em campo neutro foi a mesma, por isso, a expectativa é de fazer mais um grande jogo. “Levar o esporte a novos públicos com uma partida deste tamanho é muito importante e, nós, no dia a dia, estamos trabalhando com o time para que possamos fazer um bom jogo e conquistar um resultado positivo em Campo Grande”, finalizou.

O confronto entre Suzano e Sada Cruzeiro acontece neste domingo (23/03), às 19 horas (horário de Brasília), em Campo Grande, no Guanandizão, com transmissão do SporTV2 e da Volleyball TV.