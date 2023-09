Suzano enfrenta Vôlei Renata na Arena neste sábado pelo Paulista

O Suzano Vôlei recebe o Vôlei Renata de Campinas para mais uma partida do Campeonato Paulista neste sábado (23/09), às 18 horas, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador), em busca da liderança do torneio estadual. Os ingressos ainda podem ser obtidos no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos), com entrada condicionada pela entrega de um quilo de alimento não perecível no dia do jogo.

Com oito pontos em quatro jogos, o Suzano ocupa a terceira posição do Estadual, tendo apenas um ponto de desvantagem para o Vedacit Vôlei Guarulhos, atual líder do torneio. Por isso, após ser superado pelo Sesi-SP no último final de semana, o time do técnico Fabiano Ribeiro, o Magoo, vai em busca de sua quarta vitória no campeonato para seguir na luta pela primeira posição e, consequentemente, por uma vaga direta nas semifinais do Paulista. Muito por isso, o Clube do Alto Tietê conta com todo o apoio das arquibancadas.

Os torcedores ainda podem garantir ingressos por meio do site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) de forma gratuita. É necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

O levantador Rodriguinho ressalta que o Campeonato Paulista é o estadual mais equilibrado do País, portanto, é necessário estar atento em todos os jogos. “O Campinas (Vôlei Renata) é um adversário de muita qualidade. Assim como em todos os jogos da competição, sabemos que temos de estar atentos para sair daqui no sábado com mais uma vitória, por isso contamos com o apoio do torcedor”, comentou.

Magoo relata que a última derrota não muda o fato de que a equipe deve manter a concentração para seguir no topo da tabela no Paulista. “Tiramos lições importantes do jogo contra o Sesi-SP, é um desafio que já passou e, agora, o foco total está no próximo jogo. Estamos trabalhando com o grupo para voltar a vencer e fazer a festa da torcida aqui em casa”, comentou.