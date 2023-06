Suzano está com vagas abertas para 20 modalidades

A Secretaria de Esportes e Lazer de Suzano está com vagas abertas para a prática gratuita de 20 modalidades nos equipamentos esportivos da cidade. São aproximadamente 1,2 mil oportunidades fixas aos interessados que podem confirmar sua inscrição no departamento técnico do Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, localizado na rua Monsenhor Nuno, número 130, no centro, de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas.

Para confirmar a inscrição, os interessados devem apresentar uma cópia e o original do RG do aluno e do responsável, de um comprovante de residência de Suzano atualizado, do atestado médico indicando aptidão para a prática de esportes, além de duas fotos 3x4.

Com aulas realizadas em diversos locais, incluindo o próprio Portelão, a pasta está disponibilizando vagas para prática de badminton, basquete, boxe, capoeira, dama e xadrez, danças populares, futebol de campo e de areia, futsal, handebol, jiu-jitsu, judô, karatê, kendô, muay thai, taekwondo, tênis de mesa e zumba, além de vôlei adaptado para o público da melhor idade.

Os praticantes poderão escolher os locais e horários, conforme a grade das modalidades. Há a possibilidade de se inscrever em mais de uma categoria, desde que os horários não coincidam ou, caso o término de uma e o início de outra sejam próximos, que haja tempo hábil para o translado de uma praça esportiva à outra.

Segundo o secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, os investimentos do Poder Público nas modalidades que são oferecidas atendem a diversas demandas da população. “Oferecer aulas gratuitas estimula futuros talentos em várias modalidades, representando também o incentivo à prática esportiva com a promoção da saúde e da disciplina, aspectos importantes que o esporte pode oferecer”, disse o chefe da pasta. Mais informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4746-1886.