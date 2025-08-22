Suzano estreia no Paulista 2025 contra o Mogi Vôlei neste sábado

Após mais de três meses, o Suzano Vôlei volta às quadras neste sábado (23/08), a partir das 18 horas, para sua estreia no Campeonato Paulista 2025. A equipe treinada pelo técnico Cezar Douglas, atual vice-campeã do torneio, enfrentará o Mogi Vôlei na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) e, para este jogo, os suzanenses esperam contar com o apoio de aproximadamente 4 mil torcedores. As entradas seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

Assim como nas temporadas anteriores, a troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar um quilo de alimento não perecível como arroz, feijão e óleo na entrada do ginásio para ter acesso à arquibancada. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Após uma temporada de destaque, o Suzano, decacampeão paulista e finalista das últimas duas decisões do estadual, abre o campeonato na busca por sua 11ª taça contra um adversário local que fará sua estreia na divisão especial do principal torneio de São Paulo. Para o jogo, a Arena Suzano deve receber cerca de 4 mil torcedores ansiosos para reencontrar a equipe que, em 2024/25, foi semifinalista da Superliga.

Preparando sua equipe para o jogo de abertura da temporada, o técnico Cezar Douglas, que fará sua primeira partida no comando de uma das camisas de maior prestígio no voleibol brasileiro, destacou a boa pré-temporada e a oportunidade de estrear em Suzano. “Foram dois meses de preparação intensa e o grupo está pronto para esse primeiro duelo. Tivemos dois amistosos contra eles (Mogi), sabemos que é uma equipe qualificada, mas estaremos em casa e, com o apoio da nossa torcida que, sem dúvida, fará uma linda festa, vamos focados para abrir o estadual com uma vitória”, disse o treinador.