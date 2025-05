Suzano lidera pontuação na natação no primeiro dia como sede dos Jogos da Melhor Idade

Suzano largou na frente no primeiro dia da 27ª edição dos Jogos da Melhor Idade (Jomi) na cidade. Sede de quatro modalidades, o município conquistou a liderança na natação, tanto no ranking feminino quanto no masculino, somando 137 e 141 pontos, respectivamente, em disputas realizadas no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, o Portelão, no centro.

Os jogos neste primeiro dia reuniram 130 atletas de 17 cidades do Alto Tietê, Grande São Paulo, Vale do Paraíba e Litoral Norte. O prefeito Pedro Ishi acompanhou o início das competições ao lado do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; do diretor de Esportes, Célio Mediato; do presidente da Câmara de Suzano, vereador Artur Takayama; do técnico de natação de Suzano, Hélio Hong; e da chefe do comitê dirigente, Nancy Aparecida Rodrigues Assis Tonelli.

A delegação suzanense, composta por 84 atletas com mais de 60 anos, disputa 13 modalidades. As competições sediadas na cidade – natação, atletismo, tênis e tênis de mesa – contam com ampla participação dos representantes da cidade.

Entre os homens, Suzano abriu vantagem considerável, alcançando 141 pontos na modalidade e deixando São Sebastião, segundo colocado, com 89. São José dos Campos (54) e Pindamonhangaba (40) aparecem na sequência. No feminino, Suzano também mostrou superioridade na natação ao somar 137 pontos, à frente de São José dos Campos (93) e Guarulhos (48).

A primeira-dama e dirigente do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), Déborah Raffoul Ishi, elogiou a energia dos competidores. “Sabemos o quanto esses jogos significam para eles. O esforço e a dedicação são admiráveis. Esperamos que seja recompensador e que eles possam trazer muitos resultados positivos para Suzano”, declarou.

O secretário Nardinho comemorou os resultados iniciais e destacou o empenho dos atletas. “Estamos muito felizes com esse desempenho na natação logo no começo dos jogos. É uma resposta clara do trabalho sério que temos feito na preparação desses atletas. Os resultados refletem o comprometimento, a vitalidade e a paixão pelo esporte que nossos representantes demonstram todos os dias”, afirmou.

Além dos resultados, Nardinho reforçou o papel social e inspirador do evento. “É uma honra sediar parte dos jogos. A estrutura está pronta e a população está convidada a apoiar nossos atletas, que são verdadeiros exemplos de vida ativa e saudável. Eles estão mostrando que idade não é limite, e sim combustível para novos desafios e conquistas”, completou o secretário.

A cerimônia de abertura simbólica dos Jogos ocorreu na última sexta-feira (23/05), em Pindamonhangaba, cidade-sede da edição regional de 2025, com apresentação da modalidade Dança de Salão.

Para o prefeito Pedro Ishi, mais do que medalhas, os Jogos são uma celebração da vida e do envelhecimento ativo. “Queremos mostrar que o envelhecimento pode e deve ser vivido com qualidade. Esses atletas são a prova de que o esporte é para todos e de que nunca é tarde para começar a se cuidar e a se desafiar”, afirmou.