Suzano, Mogi e Itaquá recebem jogos da Copa São Paulo em 2024

O sorteio ocorreu nesta quarta-feira à noite. O torneio acontece entre os dias 2 e 25 de janeiro.

A 54ª edição da Copinha contará com 128 clubes, divididos por 32 grupos e sedes em cidades do estado de São Paulo.

Suzano

O União Suzano, conhecido por Usac, caiu no grupo 27, e conta também os times do Goiás – GO, Portuguesa – SP e Madureira – RJ.

Mogi

Mogi, representada pelo União Mogi, caiu no grupo 28, com Cruzeiro – MG, Nova Mutum – MT e Capital – TO.

Itaquá

E o estreante após anos fora, Itaquá, representada pelo Aster Brasil, que caiu no grupo 23. O grupo conta ainda com Sport – PE, Santo André – SP e Cruzeiro – AL.

Grandes de SP

O Corinthians caiu grupo 10, e jogará em Marília: Marília – SP, Corinthians – SP, Bangu – RJ e Ji-Paraná – PR.

O Palmeiras caiu no grupo 24, te jogará em Barueri: Oeste – SP, Palmeiras – SP, União ABC – MS e Queimadense – PB.

O Santos, que jogará em Diadema, caiu no grupo 26: Água Santa – SP, Santos – SP, Nova Venecia – ES e Remo – PA.

Já o tricolor paulista caiu no grupo 7, e joga em Araraquara: Ferroviária – SP, São Paulo – SP, Carajás – PA e Porto Vitória – ES.

Suzano, Mogi das Cruzes e Itaquá vão receber jogos da Copa São Paulo de Futebol Junior.