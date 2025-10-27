Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
segunda 27 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 26/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano perde para o Guarulhos na segunda rodada da Superliga

Destaque do confronto foi o oposto do Guarulhos, Bryan, principal pontuador da partida, com 23 pontos

27 outubro 2025 - 19h00Por de Suzano
Suzano perde para o Guarulhos na segunda rodada da SuperligaSuzano perde para o Guarulhos na segunda rodada da Superliga - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

O Guarulhos conquistou sua segunda vitória na Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar o Suzano de virada por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/23, 25/17 e 25/16, na tarde deste domingo (26), em duelo que abriu a segunda rodada do torneio, na Arena Suzano, na Grande São Paulo.

O destaque do confronto foi o oposto Bryan, principal pontuador da partida, com 23 pontos. O jovem de 19 anos também foi eleito o melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei.

Com o resultado positivo, a equipe guarulhense ocupa, por ora, a liderança na classificação, com cinco pontos. Suzano, que antes da rodada aparecia na vice-liderança, caiu para o sexto lugar, com três pontos.

Na terceira rodada do nacional, o Guarulhos volta à quadra em casa no próximo domingo (2), contra o Praia Clube, às 20h, no ginásio da Ponte Grande. Antes, no sábado (1º), Suzano joga sua primeira partida fora de casa diante do Joinville, às 18h30, no Centreventos Cau Hansen, no Sul do país.

O jogo

O primeiro set foi pautado pelo equilíbrio na maior parte do tempo, com as equipes trocando pontos e se alternando na liderança, sempre com vantagem mínima de um ponto. Suzano conseguiu se distanciar no placar na reta final da parcial, graças ao bom funcionamento do bloqueio, que neutralizou os ataques de Guarulhos — principalmente com Pedrosa, que marcou cinco pontos no fundamento no set —, abrindo três de vantagem (21 a 18). A equipe da casa manteve o ritmo, seguiu virando as bolas e fechou em 25 a 22.

Deixe seu Comentário

Leia Também

Atletas de Suzano se destacam no Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô
Esportes

Atletas de Suzano se destacam no Campeonato Regional Norte e Sudeste de Sumô

Após nove meses, Suzano e Vôlei Guarulhos voltam a se enfrentar neste domingo pela Superliga
Esportes

Após nove meses, Suzano e Vôlei Guarulhos voltam a se enfrentar neste domingo pela Superliga

Suzano domina e vence Viapol Vôlei em sua estreia na Superliga 2025/26
Esportes

Suzano domina e vence Viapol Vôlei em sua estreia na Superliga 2025/26

Levantador de peso suzanense supera lesão e é campeão mundial
Aos 76 anos

Levantador de peso suzanense supera lesão e é campeão mundial

Semifinalista em 2024/25, Suzano Vôlei estreia na Superliga nesta quarta-feira
Esportes

Semifinalista em 2024/25, Suzano Vôlei estreia na Superliga nesta quarta-feira

Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga
Vôlei

Suzano Vôlei faz balanço de vice no Paulista e foca na Superliga