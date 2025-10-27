Suzano perde para o Guarulhos na segunda rodada da Superliga

O Guarulhos conquistou sua segunda vitória na Superliga Masculina de Vôlei ao derrotar o Suzano de virada por 3 sets a 1, com parciais de 22/25, 25/23, 25/17 e 25/16, na tarde deste domingo (26), em duelo que abriu a segunda rodada do torneio, na Arena Suzano, na Grande São Paulo.
O destaque do confronto foi o oposto Bryan, principal pontuador da partida, com 23 pontos. O jovem de 19 anos também foi eleito o melhor em quadra e recebeu o Troféu Viva Vôlei.
Com o resultado positivo, a equipe guarulhense ocupa, por ora, a liderança na classificação, com cinco pontos. Suzano, que antes da rodada aparecia na vice-liderança, caiu para o sexto lugar, com três pontos.
Na terceira rodada do nacional, o Guarulhos volta à quadra em casa no próximo domingo (2), contra o Praia Clube, às 20h, no ginásio da Ponte Grande. Antes, no sábado (1º), Suzano joga sua primeira partida fora de casa diante do Joinville, às 18h30, no Centreventos Cau Hansen, no Sul do país.
O jogo
O primeiro set foi pautado pelo equilíbrio na maior parte do tempo, com as equipes trocando pontos e se alternando na liderança, sempre com vantagem mínima de um ponto. Suzano conseguiu se distanciar no placar na reta final da parcial, graças ao bom funcionamento do bloqueio, que neutralizou os ataques de Guarulhos — principalmente com Pedrosa, que marcou cinco pontos no fundamento no set —, abrindo três de vantagem (21 a 18). A equipe da casa manteve o ritmo, seguiu virando as bolas e fechou em 25 a 22.