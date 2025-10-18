Suzano perde para o Vôlei Renata e fica com o vice do Paulista

Não deu para o Suzano Vôlei na final do Campeonato Paulista de 2025.

Na segunda partida da grande final, em Campinas, a equipe abusou dos erros de saque e perdeu novamente para o Vôlei Renata por 3 sets a 0, ficando com o vice-campeonato pelo terceiro ano consecutivo.

As parciais da segunda partida ficaram em 25/21, 25/16 e 25/20.

O jogo começou equilibrado, com o Suzano Vôlei vencendo o set em determinados momentos. No entanto, a equipe suzanense teve muitos erros de saque e viu o primeiro set escapar.

Nos segundo set a diferença foi maior. O Suzano Vôlei sentiu a derrota no primeiro tempo e não conseguiu voltar para a partida no set seguinte.

No terceiro set, já pressionado e não podendo perder, o Suzano Vôlei chegou a equilibrar o set em algum momento, mas não conseguiu vencer.

Primeiro jogo

No primeiro jogo da grande final, na Arena Suzano, terça-feira (14), o resultado foi o mesmo: vitória do Vôlei Renata por 3 sets a 0, com parciais de 27/25, 25/18 e 25/21.

Final repetida

É a segunda vez consecutiva que o Vôlei Renata é campeão do Campeonato Paulista de Vôlei, chegando à 5ª medalha de ouro.

O Suzano Vôlei, por sua vez, é vice pela terceira vez seguida. Maior campeã estadual, a equipe suzanense não sabe o que é vencer o título paulista desde 2008.

Desde que retornou ao cenário profissional de vôlei, o Suzano venceu a Superliga C de São Paulo em 2021 e a Superliga B em 2022.