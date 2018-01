Suzano prepara seletivas que vão definir últimos atletas para o Jori

Suzano realizará seletivas no início do próximo mês para definir os últimos praticantes de modalidades esportivas que representarão a cidade na 22ª edição dos Jogos Regionais do Idoso (Jori), que ocorrerá em São Sebastião. O município participará do evento no litoral norte do Estado, que ocorrerá entre 27 de fevereiro e 2 de março, com uma delegação de 102 integrantes em 14 categorias.

As últimas seletivas vão determinar os atletas com mais de 60 anos de idade das modalidades Buraco (masculino e feminino) e Dominó (masculino). As inscrições, que são gratuitas, podem ser realizadas até o dia 2 de fevereiro de nas sedes do Serviço de Ação Social e Projetos Especiais (Saspe), que fica na rua General Francisco Glicério, 1.334, no centro, e da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, no Complexo Poliesportivo Paulo Portela, localizado na rua Barão de Jaceguai, 375, também no centro, de segunda a sexta-feira, entre 8 e 17 horas. A disputa pelas vagas ocorrerá nos dias 5 e 6 de fevereiro, das 8 às 12 horas e entre 14 e 17 horas, no Saspe.

A 22ª edição do Jori reunirá atletas com mais de 60 anos entre os dias 27 de fevereiro e 2 de março e será promovido pelo Fundo Social de Solidariedade do Estado de São Paulo. Os Jogos têm como objetivo a promoção das atividades físicas e da integração de homens e mulheres de cidades paulistas, estimulando a troca de experiências em um ambiente de amizade e espírito esportivo.

Suzano participará das 14 modalidades promovidas pelo torneio: Atletismo, Buraco, Dominó, Natação, Bocha, Coreografia, Dama, Dança de Salão, Malha, Tênis, Tênis de Mesa, Truco, Voleibol Adaptado e Xadrez. No total, serão 102 componentes, entre atletas, comissão técnica e equipe de apoio. Os homens e mulheres que competirão fazem parte dos projetos esportivos e culturais da administração municipal, promovidos pela Secretaria de Esportes e Lazer e pelo Saspe. Na edição de 2017, Suzano contou com 42 integrantes.

Para a presidente do Fundo Social de Solidariedade e dirigente do Saspe, primeira-dama Larissa Ashiuchi, a participação da equipe suzanense neste ano é o retrato das políticas públicas realizadas no município. “Hoje contamos com mais atletas no Jori, mais do que o dobro do que tivemos na edição do ano passado. Isso representa o compromisso que o município tem com nossa população da melhor idade, criando meios e políticas que valorizam não apenas a saúde, mas a qualidade de vida e a experiência em momentos emocionantes como este”, explicou.