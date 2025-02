Suzano recebe Bob Burnquist e ganha novos obstáculos para pista de skate

Suzano teve um dia especial com a visita de um dos maiores nomes da história do skate mundial: Bob Burnquist. Ele esteve na cidade no último domingo (16/02) para conhecer de perto a estrutura do Suzano Skate Park, equipamento localizado nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, e anunciar a doação de quatro novos obstáculos para a prática do esporte.

Foram entregues três rampas e um palco, que serão utilizados tanto para atividades nas escolas da rede municipal quanto para incentivar a modalidade entre os alunos. O evento contou com as presenças do prefeito Pedro Ishi; do secretário de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho; e do presidente da Associação Suzanense de Skate, Davison Fortunato, o Bob. Durante a visita, Burnquist andou na pista do Suzano Skate Park e destacou o potencial do município para receber grandes eventos nacionais e internacionais da modalidade. O skatista elogiou o ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi pelo legado deixado ao skate suzanense e afirmou que a estrutura disponível é digna de competições de alto nível.

Com mais de 30 medalhas conquistadas nos X Games, Bob Burnquist é considerado uma lenda do skate mundial. Ele se destacou especialmente nas modalidades vert (rampa vertical) e mega rampa, sendo um dos pioneiros na evolução desses segmentos. Além de sua carreira vitoriosa, o atleta também se dedica a projetos sociais por meio do Instituto Bob Burnquist, que apoia e incentiva jovens skatistas em todo o Brasil.

O secretário de Esportes e Lazer destacou a importância de sua visita para a valorização da modalidade no município. "O Bob Burnquist é um ícone do skate mundial e recebê-lo aqui em Suzano é um reconhecimento do que temos feito pela modalidade. Essa doação vai ajudar ainda mais no incentivo ao esporte entre os nossos jovens", afirmou.

Em conversa com o prefeito, o skatista reforçou seu apoio ao desenvolvimento da modalidade no município e destacou a importância do investimento no skate como ferramenta de inclusão social. Pedro Ishi agradeceu a visita e a doação dos obstáculos e reafirmou o compromisso da cidade com o esporte. "Suzano tem um histórico de apoio ao skate e estamos trabalhando para continuar desenvolvendo a modalidade aqui. A presença do Bob Burnquist fortalece ainda mais esse trabalho, e nosso município está de portas abertas para grandes eventos", declarou o chefe do Executivo.

O skate tem crescido significativamente em Suzano, impulsionado por políticas públicas voltadas à prática esportiva. O Suzano Skate Park, inaugurado pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, é um dos principais espaços para treinamento na região e está aberto ao público diariamente. Somente no ano passado, mais de 600 skatistas foram formados por meio de parceria entre a prefeitura e a Associação Suzanense de Skate, presidida por Bob.

“Com a estrutura consolidada e o apoio de um dos maiores nomes do skate mundial, Suzano segue avançando na busca por eventos nacionais e internacionais, fortalecendo a cena do esporte e incentivando novas gerações de skatistas”, finalizou Pedro Ishi.