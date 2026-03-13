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Jornal Diário de Suzano - 12/03/2026
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Esportes

Suzano recebe JF Vôlei, lanterna da Superliga, para subir na tabela

Precisando vencer para voltar ao G8, equipe do Alto Tietê contará com apoio da torcida em duelo contra equipe de Juiz de Fora (MG); ingressos seguem disponíveis no site do Clube

13 março 2026 - 19h45Por de Suzano
Suzano recebe JF Vôlei, lanterna da Superliga, para subir na tabelaSuzano recebe JF Vôlei, lanterna da Superliga, para subir na tabela - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

O Suzano Vôlei conta com sua torcida em mais uma importante missão na antepenúltima rodada da Superliga 2025/26. Neste domingo (15/03), às 18h30, o Suzano Vôlei recebe o lanterna e já rebaixado JF Vôlei na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) buscando retomar uma posição no G8 no torneio nacional. Os ingressos estão disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos).

A troca social de ingressos é gratuita, sendo necessário apresentar o QR Code gerado após a aquisição, em meio impresso ou pelo celular, além de entregar uma caixa de bombons e chocolates ou um quilo de alimento. Menores de 16 podem entrar sem necessidade da troca social, bastando portar um documento de identidade ou estar acompanhado de um responsável, assim como jovens uniformizados do projeto “Futuro Campeão”. Toda a arrecadação será revertida ao Fundo Social de Solidariedade de Suzano.

Vindos de revés para o Vôlei Renata por 3 sets a 0 (24x26 | 17x25 | 19x25) na última quarta-feira (11/03), os suzanenses estão em clima de decisão para a reta final da liga brasileira. Com 26 pontos faltando três jogos, o time do técnico Cezar Douglas ocupa a 9ª colocação na tabela, ainda que empatado em pontos com o Sesi Bauru, 8º colocado, e a dois tentos do Vôlei Guarulhos Bateubet, dono da 5ª posição.

Neste contexto, precisando vencer para voltar à zona de classificação para os playoffs, o time paulista encara o JF, equipe já rebaixada com apenas dois pontos no torneio. No primeiro turno, em jogo disputado no Ginásio Municipal de Juiz de Fora, vitória do Suzano por 3 sets a 0 e, agora, a expectativa é repetir o triunfo para subir na tabela do nacional.

Cezar Douglas pontuou que os jogos restantes da Superliga serão verdadeiras decisões para garantir uma vaga nos playoffs. “Serão três partidas para definir a classificação em um momento de muito equilíbrio na faixa que ocupamos, apenas dois pontos separam o 5º colocado do 9º. O JF já está rebaixado, sim, mas é um adversário que merece respeito e atenção, pois só assim sairemos com os três pontos”, constatou.

O duelo entre Suzano e JF Vôlei, pela 9ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26 acontece neste domingo (15/03), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos seguem disponíveis no site oficial do Clube (suzanovoleioficial.com.br/ingressos) e a partida terá transmissão ao vivo do sportv2 e da VBTV (tv.volleyballworld.com).

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