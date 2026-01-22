Suzano se impõe e vence Joinville Vôlei no primeiro jogo em casa neste ano

O Suzano Vôlei fez seu primeiro jogo em casa no ano de 2026 na última quarta-feira (21/01) e, de forma dominante, derrotou o Joinville Vôlei por 3 sets a 0 (29x27 | 25x12 | 25x17), na Arena Suzano, pela 3ª rodada do 2º turno da Superliga 2025/26.

Sob os olhares de aproximadamente 2 mil torcedores, o Suzano, do levantador Gabriel Bieler, que foi eleito o melhor em quadra pela segunda partida consecutiva, somou mais três pontos na tabela da liga, chegando aos 22 tentos e fixando-se entre os times do G8.

O próximo desafio do clube do Alto Tietê é o confronto das quartas de final da Copa Brasil 2026 contra o Praia Clube, em Uberlândia (MG), na próxima segunda-feira (26/01), às 20 horas. Já na Superliga, a equipe paulista volta às quadras no dia 2 (segunda-feira), às 21 horas, para o clássico com o Sesi Bauru, novamente na Arena. Os ingressos já estão disponíveis no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

Diante de seu torcedor, após 36 dias sem atuar na Arena, o Suzano chegou para a partida embalado após o triunfo no Clássico da Grande São Paulo, em Guarulhos (SP). Sob esse contexto, a expectativa do público era de mais um triunfo para embalar no campeonato nacional; contudo, os catarinenses prometiam jogo duro. No primeiro set, o Joinville manteve-se à frente do placar por toda a parcial, sendo ultrapassado apenas na pontuação de vantagem mínima, quando as equipes já haviam marcado mais de 25 pontos. Com certa emoção, o conjunto paulista fechou o set em 29 a 27.

Se a tônica da partida foi de alto equilíbrio na parcial de abertura, o que se viu do segundo set em diante foi um show paulista. O time de Cezar Douglas cresceu de produção para engolir o adversário dentro de quadra, contando com noite inspirada de Bieler na distribuição e dos atacantes nos meios e nas pontas, casos dos ponteiros Pessoa e Robert, dos centrais Maicon Leite e Leo Andrade e do oposto Sabino. Com ampla dominância do time da casa, a segunda etapa terminou em 25 a 12 para Suzano, que, em ritmo similar, fechou o jogo na terceira parcial com 25 a 17, garantindo a festa das arquibancadas e os três pontos no nacional.

Cezar Douglas, que entregou o prêmio de melhor em quadra a Bieler, valorizou o crescimento e a evolução de sua equipe, ressaltando que o Suzano ainda pode melhorar visando à Copa Brasil. “O jogo da próxima semana contra o Praia promete ser muito duro, por isso temos que seguir trabalhando para estarmos preparados. Hoje, ao lado do nosso torcedor, sempre fundamental, pudemos conquistar um grande resultado que fará diferença lá no futuro. Então, em nome de todo o grupo, agradeço a presença do público”, comentou.