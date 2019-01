Suzano Skate Park completa um mês com 300 usuários cadastrados

Um mês após ser inaugurado, o Suzano Skate Park registra uma média de 120 frequentadores por dia. Até o momento, cerca de 300 usuários já se cadastraram na administração do local, que fica nas dependências do Parque Municipal Max Feffer, no Jardim Imperador, e já se tornou referência no Alto Tietê para praticantes deste esporte, que, inclusive, é uma modalidade olímpica.

O novo espaço foi inaugurado pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi em 15 de dezembro, durante solenidade que reuniu autoridades e skatistas. Para o diretor de Praças, Parques e Jardins, Márcio Alexandre de Souza, o Suzano Skate Park tem uma grande abrangência e propicia um clima agradável como opção de lazer para praticantes e também para pessoas que gostam do esporte.

"O alcance que conseguimos vai além de Suzano. A pista é frequentada por pessoas de São Paulo, Mogi das Cruzes, Poá, Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba e outras cidades. Além de fomentarmos o esporte, com uma estrutura que chama a atenção, também proporcionamos um local com ambiente familiar, porque temos regras, não é permitido fumar e beber álcool, por exemplo. Muita gente vai lá para assistir os usuários fazendo as manobras. Ou seja, virou uma interessante opção de lazer", destacou.

Considerada uma das maiores da América Latina, a pista é de alto padrão, com 2,6 mil metros quadrados de área construída e mais de 20 obstáculos verticais e horizontais, bem como uma área conhecida como "bowl". Está de acordo com os padrões utilizados em torneios realizados em todo o mundo e apto a sediar competições estaduais e nacionais.

No final de dezembro, a Seleção Turca de Skate chegou a visitar o local. Uma delegação de dez pessoas veio conhecer o modelo do esporte adotado no Brasil, com o objetivo de se preparar para competições de alto nível. Os atletas iriam participar de uma competição no Rio de Janeiro ainda este mês. Por isso, chegaram duas semanas antes para conhecer as melhores pistas brasileiras, praticar e se adaptar ao clima.

O Suzano Skate Park funciona de quarta-feira a domingo, das 8 às 21 horas. Para se tornar usuário é preciso se cadastrar na administração do local com documento de identidade, comprovante de endereço e foto 3x4. Também é necessário assinar um termo de responsabilidade, caso seja maior de idade. Para quem tem entre 11 e 17 anos, o documento deve ser assinado pelos pais ou responsáveis. Crianças de até dez anos têm que estar acompanhados. Além disso, todos os menores precisam usar equipamentos de segurança.

Outras informações podem ser obtidas por meio do telefone (11) 4749-3943. O Suzano Skate Park fica dentro do Parque Municipal Max Feffer e pode ser acessado pela entrada localizada na avenida Brasil, no Jardim Imperador.