Suzano Skate Park é referência na prática da modalidade

O Suzano Skate Park, localizado no interior do Parque Municipal Max Feffer, mantém aberta as inscrições para fazer parte da modalidade. Para tanto, basta comparecer ao local com comprovante de residência de Suzano, RG, CPF e exame clínico alegando a aptidão para realizar o esporte.

As aulas ocorrem às quintas e sextas-feiras, das 8 às 17 horas, com profissionais como a professora Thais Braga, especialista no atendimento a mulheres, e o técnico da Seleção Brasileira Júnior, Fábio Castilho. Thais ministra aulas às segundas e quartas-feiras, das 16 às 17 horas, enquanto Castilho atua às terças e quartas, das 15 às 16 horas. Vale ressaltar que menores de idade devem estar acompanhados por seus responsáveis no momento da matrícula.

Com uma área de 2,6 mil metros quadrados e 24 obstáculos horizontais e verticais, o local tem capacidade para receber até 50 skatistas simultaneamente. Graças à sua ampla estrutura, já sediou importantes campeonatos estaduais, como a primeira e a segunda etapa do “Circuito Paulista”, realizado este ano e que reuniu mais de 1,1 mil pessoas. O espaço também recebeu a visita do renomado skatista Bob Burnquist, que doou os últimos quatro obstáculos que foram adicionados à pista Burnquist e ainda elogiou o espaço, que é reconhecido pela sua infraestrutura, construída para ser uma das melhores pistas de skate de América Latina.

Inaugurado em 2018 pelo ex-prefeito Rodrigo Ashiuchi, o Suzano Skate Park já passou por revitalizações que reforçam o compromisso da cidade com a cultura urbana. A primeira reforma ocorreu após a reabertura do espaço, fechado durante a pandemia, com melhorias estruturais e nova pintura. Já em 2023, o local recebeu manutenção em áreas desgastadas. As obras contaram com o apoio da Associação de Skate suzanense.

O secretário municipal de Esportes e Lazer, Arnaldo Marin Junior, o Nardinho, enfatizou a relevância de oferecer infraestrutura adequada para a prática do skate. “Além de atender atletas locais, a pista também fortalece a valorização da cultura urbana, por meio da realização de torneios e eventos que promovem a integração comunitária e o incentivo ao esporte”, destacou.