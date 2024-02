Suzano supera desfalques e derrota Vôlei Renata na Arena

O Suzano Vôlei conquistou uma vitória heróica na noite da última sexta-feira (09/02) ao bater o Vôlei Renata na Arena Suzano por 3 sets a 0 (27x25 | 25x23 | 26x24), superando lesões e desfalques para voltar a vencer na Superliga Bet7k 2023/24. O resultado levou a equipe à 8ª colocação na tabela, estando momentaneamente dentro da zona de classificação para o mata-mata da liga, com 20 pontos.

Acometido de desfalques, incluindo os ponteiros Daniel Muniz e Vitor Baesso, os suzanenses sabiam da necessidade de conquistar a vitória no confronto, portanto, buscaram forçar o erro dos campineiros desde o começo do embate. Mesmo diante das adversidades, a coragem do time da casa foi recompensada com a vitória no set inicial por 27 a 25.

O segundo set manteve o equilíbrio nas ações, com as equipes alternando a liderança do placar ao longo da parcial. Altamente eficaz nos ataques com o oposto Sabino, dúvida até minutos antes do jogo em virtude de lesão sofrida nos treinos durante a semana; com o central Judson e o jovem ponteiro Gabriel, de apenas 21 anos, que fez sua estreia com a camisa suzanense, o time do Alto Tietê teve o detalhe a seu favor para, novamente, fechar o embate com a vantagem mínima, desta vez, com um 25 a 23.

Por fim, a terceira etapa seguiu roteiro similar às anteriores com uma alta competitividade e alternância de pontos entre suzanenses e campineiros, ainda que a dianteira do placar tenha ficado com os mandantes na maior parte do período. E, novamente, a vitória ficou com a equipe da Grande São Paulo que anotou um 26 a 24 para fechar o placar em um 3 sets a 0, garantindo os importantes três pontos e o retorno ao G8 da liga.

Eleito melhor do jogo, o levantador e capitão da equipe, Rodriguinho, destacou a superação da equipe para conquistar uma vitória crucial para as intenções suzanenses na Superliga. "Jogamos sem dois dos nossos quatro ponteiros de origem, além de ter o (Yago) Dutra se recuperando de uma virose e o Sabino, que era dúvida até a hora da partida. A gente trabalhou muito a importância de todos estarem prontos para entrar e resolver, felizmente tivemos a personalidade para fazer um bom jogo e dar uma vitória que a nossa torcida merecia muito", destacou.

Com o triunfo frente ao Vôlei Renata, o Suzano volta à zona de classificação para as quartas de final da Superliga e já tem suas atenções voltadas para o duelo decisivo do próximo dia 19 (segunda-feira), fora de casa, contra o Araguari Vôlei, um dos adversários diretos na luta por uma vaga no mata-mata.