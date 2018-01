Suzano tem 4 mil vagas no Programa de Esporte e Lazer da Cidade

Já estão abertas as inscrições para as vagas do Programa de Esporte e Lazer da Cidade (Pelc), em uma parceria entre o Ministério do Esporte e a Prefeitura de Suzano, por meio da Secretaria Municipal de Cultura. A iniciativa será lançada oficialmente nesta quarta-feira (17), às 9h30, no Centro de Educação e Cultura Francisco Carlos Moriconi (rua Benjamin Constant, 682, no centro).

O evento de abertura do Pelc contará com a presença do prefeito de Suzano, Rodrigo Ashiuchi, do secretário municipal de Cultura, Geraldo Garippo, autoridades do poder público local e representantes da comunidade suzanense.

São oferecidas mais de 4 mil vagas para diversas faixas etárias, nos períodos da manhã e tarde. Os interessados deverão procurar o local da atividade de escolha e apresentar documento com identidade e comprovante de endereço de Suzano.

Estão à disposição 19 modalidades: canto, dança, violão, violino, percussão, teatro, cinema, fotografia, artesanato, zumba, ginástica, capoeira, taekwondo, futebol, futsal, vôlei, vôlei de areia, basquete e xadrez.

Os locais que receberão as atividades do Pelc ficam nas regiões norte, sul e central de Suzano. Para o secretário de Cultura, Geraldo Garippo, o Pelc representa mais um avanço no acesso ao entretenimento no município.

"A importância deste projeto em nossa cidade não é apenas a oferta de atividades esportivas e culturais. Ele fortalece nossos laços como comunidade, permite que as pessoas superem seu potencial, cria novas lideranças para o futuro e aborda essas atividades como um patrimônio de todos", explicou.