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Jornal Diário de Suzano - 11/04/2026
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Esportes

Suzano vence Itambé Minas em casa e vai para o 3º jogo nas quartas de final da Superliga

Cerca de 5,5 mil torcedores assistiram à equipe paulista devolver os 3 sets a 0 da primeira partida; desempate será na quinta-feira (16/04)

11 abril 2026 - 10h19Por De Suzano
Partida realizada na Arena Suzano contou com a presença de aproximadamente 5,5 mil torcedoresPartida realizada na Arena Suzano contou com a presença de aproximadamente 5,5 mil torcedores - (Foto: Divulgação/Suzano Vôlei)

Na noite da última sexta-feira (10/04), o Suzano Vôlei venceu o Itambé Minas pelo 2º jogo das quartas de final da Superliga 2025/26 por 3 sets a 0 (26x24 | 25x18 | 25x22), empatando a série e forçando o terceiro jogo no embate.

A partida realizada na Arena Suzano contou com a presença de aproximadamente 5,5 mil torcedores, sendo marcada por grande festa dos Fanáticos e demonstrações de apoio e confiança ao elenco que, no primeiro jogo, havia sido superado por 3 sets a 0. Faixas, bandeirões, papel picado, sinalizadores e a tradicional fanfarra da organizada suzanense reforçaram o clima de decisão criado em volta do clássico nacional.

O resultado que confirmou a realização de um terceiro e derradeiro jogo para definição do semifinalista da Superliga na próxima quinta-feira (16/04), às 21 horas, em Belo Horizonte (MG), veio com grande atuação coletiva, tendo como principais destaques individuais o ponteiro Gabriel Pessoa, eleito melhor em quadra com 12 pontos marcados, e o oposto Guilherme Sabino, recordista de tentos no jogo com 18 anotados.

O confronto começou com um peso a ser superado pelos suzanenses. Vindos de uma atuação abaixo da média na primeira partida, os paulistas precisavam dar a resposta para seguir vivos na Superliga. E sob o comando do técnico Cezar Douglas, os mandantes vieram para um verdadeiro tudo ou nada. Altamente ofensivo desde o primeiro ponto, o Clube do Alto Tietê impôs alta voltagem no duelo com saques forçados, bloqueios agressivos e ataques letais para se destacar em quadra.

No primeiro set, os mineiros conseguiram segurar o ímpeto suzanense ao manter o placar pouco dilatado, chegando inclusive a ter o ponto da parcial. Contudo, com dois aces seguidos de Pessoa, a etapa terminou em 26 a 24 de virada. Já nos segundo e terceiro períodos, o time da Grande São Paulo, que manteve o ritmo elevado, se aproveitou das falhas minastenistas para dominar o embate e fazer um 25 a 18 e um 25 a 22, devolvendo assim o 3 sets a 0 sofrido na ida e forçando o jogo derradeiro em Minas Gerais.

Cezar Douglas destacou que o foco e a seriedade do grupo em entender o que não funcionou na ida foi fundamental para a vitória na Arena. "Ficamos chateados com o resultado e o desempenho na ida, pois sabíamos da nossa qualidade. Hoje, diante de toda essa torcida, demos a resposta que todos nós queríamos com um jogo em alto nível e a vitória, e é com este espírito que vamos para essa decisão no dia 16", confirmou.

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