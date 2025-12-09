Envie seu vídeo(11) 4745-6900
09/12/2025
Esportes

Suzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da Superliga

Equipe paulista retoma o caminho das vitórias ao fazer 3 sets a 0 no Ginásio Municipal e chega a 14 pontos no nacional

09 dezembro 2025 - 16h25Por de Suzano
Suzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da SuperligaSuzano vence JF Vôlei fora de casa e retorna ao G4 da Superliga - (Foto: XFotoFotografia/JF Vôlei)

Após quatro rodadas, o Suzano Vôlei voltou ao G4 da Superliga 2025/26 na última segunda-feira (08/12) ao vencer o JF Vôlei em Juiz de Fora (MG), no Ginásio Municipal Jornalista Antônio Marcos, por 3 sets a 0 (22x25 | 21x25 | 24x26).

Voltando a triunfar no campeonato, o time do técnico Cezar Douglas chegou a 14 pontos na tabela após nove rodadas disputadas, aproximando-se de uma vaga na Copa Brasil 2026. O melhor em quadra foi o central Maicon Leite que, com intensidade e vibração, anotou 12 tentos que ajudaram o time paulista a voltar a vencer no campeonato após quatro derrotas seguidas. Reabilitado, o Suzano volta às quadras no próximo dia 16 (terça-feira), às 18h30, para seu último jogo em casa neste ano. O Clube do Alto Tietê recebe o Saneago Goiás Vôlei pela penúltima rodada do 1° turno da Superliga.

A partida em Juiz de Fora começou com um susto para os visitantes. Logo de cara, uma boa sequência de saques colocou os mineiros com ampla vantagem no placar, forçando o Suzano a correr atrás do empate. Ainda que o início de jogo tenha sido irregular, o Clube do Alto Tietê se organizou em quadra e, após passagem inspirada de Gabriel Ostapechen no serviço, o time paulista tomou a frente na metade da parcial, administrando a diferença para fechar o set inicial em 25 a 22.

Ainda que superior, o Suzano viveu um início de parcial similar no segundo período ao sair atrás do placar, precisando reverter a desvantagem ao longo do set. Novamente, Cezar Douglas ajustou os nervos e as ações de seus comandados que, com um pouco mais de facilidade, fizeram um 25 a 21 para abrir 2 sets a 0, garantindo um ponto no confronto. Ainda assim, o Suzano partiu em busca dos três tentos que o levariam de volta ao G4 da liga nacional.

Para fechar o jogo em 3 sets a 0, a equipe da Grande São Paulo passou por uma parcial mais equilibrada, visto que o JF encarou a etapa derradeira como uma verdadeira decisão. As ações, mesmo que mais equilibradas, seguiram nas mãos do Suzano que, buscando efetividade, esteve na liderança do placar ao longo de todo o período, com exceção a raros momentos nos quais a diferença foi mínima para os mineiros. Mais equilibrado, o Suzano acalmou o jogo na hora certa e saiu vencedor da parcial com um 26 a 24, fechando o jogo com 3 sets a 0 para retomar uma posição entre os quatro melhores do campeonato.

Cezar Douglas ressaltou que o mais importante da partida foi conquistar os três pontos e retomar a confiança do grupo. "Mesmo nessa sequência negativa, não deixamos de trabalhar e nos dedicar em momento algum, mas precisávamos voltar a ganhar pensando na tabela e na nossa sequência. Temos grandes objetivos nesta Superliga e uma vitória nesta noite era crucial para elevar a moral e nos colocar no caminho de voos maiores", concluiu o técnico.

