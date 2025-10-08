Envie seu vídeo(11) 4745-6900
MenuBusca
quarta 08 de outubro de 2025Logo Rede DS Comunicação

Assine o Jornal impresso + Digital por menos de R$ 34,90 por mês, no plano anual.

Ler JornalAssine
Jornal Diário de Suzano - 08/10/2025
Envie seu vídeo(11) 4745-6900
Esportes

Suzano vence Sesi em Bauru e se aproxima de sua 3ª final estadual seguida

Clube do Alto Tietê precisa de apenas uma vitória na 2ª partida da série para confirmar classificatória à decisão

08 outubro 2025 - 09h31Por Da Reportagem Local
- (Foto: Marcelo Ferrazoli/Sesi-SP)

O Suzano Vôlei saiu na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista ao derrotar o Sesi Bauru fora de casa por 3 sets a 1 (17x25 | 23x25 | 25x20 | 22x25) na noite desta terça-feira (07/10), pelo jogo de ida das semifinais do Estadual.

Com o resultado conquistado na Arena Paulo Skaf, a equipe do técnico Cezar Douglas precisa de apenas uma vitória no segundo duelo da série, a ser disputado na próxima sexta-feira (10/10), às 18h30, na Arena Suzano, para chegar à final do torneio pela terceira temporada seguida. Em caso de vitória dos bauruenses, a decisão será no golden set.

Contando com o retorno do oposto Sabino, recuperado de lesões no ombro e no tornozelo direito, o Suzano entrou em quadra com a missão de buscar um resultado positivo onde, nas últimas duas temporadas, havia saído vencedor nas aberturas das séries semifinais frente ao Sesi. E o início de jogo não poderia ser melhor: eficiente nos saques e letal com os ponteiros Robert e Gabriel Pessoa no ataque, o time da Grande São Paulo não teve dificuldade para dominar o confronto e abrir o marcador com um 25 a 17.

Bem em quadra, os suzanenses mantiveram a postura destacada na segunda parcial. Ainda que os donos da casa tenham endurecido o jogo, chegando a tomar brevemente a ponta do placar na etapa, o time da Grande São Paulo continuou dominando as ações do embate, tomando a dianteira do set com o brilho de Sabino e a raça do central Maicon Leite. Tal superioridade foi refletida ao fim do período, quando os comandados de Cezar Douglas aproveitaram o bom momento para fechar o embate na vantagem mínima com um 25 a 23.

O Sesi ensaiou uma reação no terceiro set ao anotar um 25 a 20, mas a tentativa de remontada dos bauruenses foi contida pelo maior campeão do Estado. Mandantes e visitantes alternaram a liderança da quarta parcial com vantagens de, no máximo, dois pontos, o que manteve o clima quente em quadra. Contudo, na reta final da etapa, o Suzano encaixou boas sequências de saque com o levantador Rodriguinho e, para a alegria de seu torcedor, fechou a partida com um 25 a 22, cravando o 3 sets a 1 e a vitória na abertura da série semifinal.

Cezar Douglas ressaltou que a série está longe de estar decidida, contudo, o comprometimento do grupo foi fundamental para garantir a vantagem para a volta. "Uma semifinal estadual sempre é um jogo tenso, complicado, e o grupo teve a calma e a precisão nos momentos certos para fazer esse importante resultado. O Sesi é um time de muita qualidade, não tem nada definido, mas contamos com a força da nossa torcida para confirmar essa classificação em Suzano", reforçou. 

Precisando de apenas uma vitória por qualquer placar para voltar à final estadual pelo terceiro ano seguido, o Clube do Alto Tietê reencontrará o Sesi Bauru nesta sexta-feira (10/10), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

Deixe seu Comentário

Leia Também

9&ordm; Festival de Judô movimenta 500 atletas em disputas na Arena Suzano
Esportes

9º Festival de Judô movimenta 500 atletas em disputas na Arena Suzano

Mogi Basquete é superado pelo Franca no primeiro duelo das finais do Paulista no Hugão
Esportes

Mogi Basquete é superado pelo Franca no primeiro duelo das finais do Paulista no Hugão

Suzano Vôlei abre semifinal do Paulista contra o Sesi nesta terça-feira
Esportes

Suzano Vôlei abre semifinal do Paulista contra o Sesi nesta terça-feira

HIC Investimentos assume patrocínio master do Mogi Basquete
Esportes

HIC Investimentos assume patrocínio master do Mogi Basquete

Campeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingo
Esportes

Campeão Brasileiro de Beisebol será conhecido no domingo

Na última rodada do Estadual, Suzano enfrenta Vôlei Renata em Campinas
Esportes

Na última rodada do Estadual, Suzano enfrenta Vôlei Renata em Campinas