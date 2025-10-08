Suzano vence Sesi em Bauru e se aproxima de sua 3ª final estadual seguida

O Suzano Vôlei saiu na frente na disputa por uma vaga na final do Campeonato Paulista ao derrotar o Sesi Bauru fora de casa por 3 sets a 1 (17x25 | 23x25 | 25x20 | 22x25) na noite desta terça-feira (07/10), pelo jogo de ida das semifinais do Estadual.



Com o resultado conquistado na Arena Paulo Skaf, a equipe do técnico Cezar Douglas precisa de apenas uma vitória no segundo duelo da série, a ser disputado na próxima sexta-feira (10/10), às 18h30, na Arena Suzano, para chegar à final do torneio pela terceira temporada seguida. Em caso de vitória dos bauruenses, a decisão será no golden set.



Contando com o retorno do oposto Sabino, recuperado de lesões no ombro e no tornozelo direito, o Suzano entrou em quadra com a missão de buscar um resultado positivo onde, nas últimas duas temporadas, havia saído vencedor nas aberturas das séries semifinais frente ao Sesi. E o início de jogo não poderia ser melhor: eficiente nos saques e letal com os ponteiros Robert e Gabriel Pessoa no ataque, o time da Grande São Paulo não teve dificuldade para dominar o confronto e abrir o marcador com um 25 a 17.



Bem em quadra, os suzanenses mantiveram a postura destacada na segunda parcial. Ainda que os donos da casa tenham endurecido o jogo, chegando a tomar brevemente a ponta do placar na etapa, o time da Grande São Paulo continuou dominando as ações do embate, tomando a dianteira do set com o brilho de Sabino e a raça do central Maicon Leite. Tal superioridade foi refletida ao fim do período, quando os comandados de Cezar Douglas aproveitaram o bom momento para fechar o embate na vantagem mínima com um 25 a 23.



O Sesi ensaiou uma reação no terceiro set ao anotar um 25 a 20, mas a tentativa de remontada dos bauruenses foi contida pelo maior campeão do Estado. Mandantes e visitantes alternaram a liderança da quarta parcial com vantagens de, no máximo, dois pontos, o que manteve o clima quente em quadra. Contudo, na reta final da etapa, o Suzano encaixou boas sequências de saque com o levantador Rodriguinho e, para a alegria de seu torcedor, fechou a partida com um 25 a 22, cravando o 3 sets a 1 e a vitória na abertura da série semifinal.



Cezar Douglas ressaltou que a série está longe de estar decidida, contudo, o comprometimento do grupo foi fundamental para garantir a vantagem para a volta. "Uma semifinal estadual sempre é um jogo tenso, complicado, e o grupo teve a calma e a precisão nos momentos certos para fazer esse importante resultado. O Sesi é um time de muita qualidade, não tem nada definido, mas contamos com a força da nossa torcida para confirmar essa classificação em Suzano", reforçou.



Precisando de apenas uma vitória por qualquer placar para voltar à final estadual pelo terceiro ano seguido, o Clube do Alto Tietê reencontrará o Sesi Bauru nesta sexta-feira (10/10), às 18h30, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.