Esportes

Suzano vence Viapol Vôlei em São José e se aproxima da semifinal do Paulista 2025

Triunfo por 3 sets a 1 na Farma Conde Arena manteve o Clube do Alto Tietê na liderança do Estadual com 12 pontos

12 setembro 2025 - 10h02Por De Suzano
Próximo jogo será contra o Sesi Bauru Próximo jogo será contra o Sesi Bauru - (Foto: Léo Lenzi/Agência NTZ)

O Suzano Vôlei conquistou sua 4ª vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Viapol Vôlei em São José dos Campos (SP) por 3 sets a 1 (21x25 | 21x25 | 25x20 | 17x25) na noite desta quinta-feira (11/09). O triunfo na Farma Conde Arena manteve os suzanenses na liderança da primeira fase do Estadual, a um ponto de, matematicamente, garantir uma vaga nas semifinais do torneio.

Em seu primeiro clássico na temporada, o time treinado pelo técnico Cezar Douglas teria um tradicional rival que faria seu primeiro jogo frente à sua torcida, portanto, a promessa era de um grande desafio, fato confirmado ao início do jogo, quando os mandantes tentaram impor seu jogo. Porém, passado o ímpeto inicial dos são-joseenses, o Suzano equilibrou o confronto e assumiu o controle do duelo, tomando à frente do placar e vencendo a parcial por 25 a 21.

A volta para o segundo set seguiu com a mesma tônica. O Suzano, mais eficiente e preciso nos ataques, não permitiu a entrada do Viapol em quadra, dominando a partida na técnica, na tática e na disposição no embate. Com tamanho domínio, o resultado não podia ser diferente: novo 25 a 21 e 2 sets a 0 para o Clube do Alto Tietê.

À frente no placar, o Suzano foi surpreendido no terceiro set com um 25 a 20 aplicado pelo time do Vale do Paraíba. Ainda assim, a equipe de Cezar Douglas voltou à pressão na quarta e derradeira etapa para fechar o jogo. Contando com o brilho do ponteiro Gabriel Pessoa, que anotou 26 pontos na partida, o Suzano marcou o 25 a 17 e fechou o duelo em 3 sets a 1.

O técnico suzanense destacou o foco de sua equipe ao enfrentar a adversidade e sair vitorioso de um clássico regional. "Sabíamos que não ia ser um jogo fácil, mas com foco e inteligência, pudemos fazer três pontos fora de casa e ficar muito próximos da vaga antecipada para as semifinais, nosso grande objetivo neste início de temporada", finalizou Cezar.

E para garantir sua vaga entre os quatro melhores do Estado mais uma vez, o Suzano contará com o apoio de seu torcedor. Em seu próximo jogo, o Clube do Alto Tietê terá pela frente o Sesi Bauru, em partida que acontecerá no próximo dia 19 (sexta-feira), às 20 horas, na Arena Suzano. Os ingressos já estão disponíveis em suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

