Esportes

Suzano vira para cima do Vôlei Guarulhos fora de casa e vence a primeira na Superliga em 2026

Equipe está no 6º lugar da liga com 19 pontos

19 janeiro 2026 - 08h47Por Da Reportagem Local
- (Foto: Leonardo Moreira/Suzano Vôlei)

À base da raça e da emoção, o Suzano Vôlei venceu o Vôlei Guarulhos Bateubet de virada no último domingo (18/01) em mais um Clássico da Grande São Paulo pela Superliga 2025/26. O confronto, realizado no Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), terminou em 3 sets a 2 (18x25 | 25x13 | 25x22 | 17x25 | 10x15) para os visitantes.

O resultado significou o primeiro triunfo do Suzano em 2026, levando a equipe ao 6º lugar da liga com 19 pontos. O time do Alto Tietê volta às quadras já nesta quarta-feira (21/01), às 18h30, na Arena Suzano (avenida Senador Roberto Simonsen, 90 - Jardim Imperador) para seu primeiro desafio em casa no ano, contra o Joinville Vôlei. Os ingressos estão disponíveis para retirada no site suzanovoleioficial.com.br/ingressos.

Um dos principais nomes do jogo foi o levantador Gabriel Bieler, eleito melhor em quadra frente aos guarulhenses após comandar o time de Suzano não apenas na distribuição de jogo, como no tradicional embate psicológico contra o arquirrival que, mesmo com o apoio de sua torcida, não foi páreo aos comandados de Cezar Douglas.

A partida contava com um tempero a mais devido a sua remarcação após as fortes chuvas sofridas pela cidade guarulhense no último dia 14 (quarta-feira), tendo começado com uma onda ofensiva por parte dos suzanenses. Os ponteiros Robert e Gabriel Pessoa, o central Maicon Leite e o oposto Sabino alternaram ataques letais desde o primeiro ponto, destruindo a linha de recepção dos mandantes que, sem reação, assistiram ao forte ritmo do Suzano que, com autoridade, fechou a etapa inicial em 25 a 18.

Contudo, ainda que o jogo parecesse nas mãos graças ao bom início do Clube do Alto Tietê, o time de Guarulhos revidou e virou a partida ao aplicar um 25 a 13 e um 25 a 22, tomando as rédeas do jogo e encaminhando o triunfo no clássico. Mas graças às boas mexidas do técnico Cezar Douglas e à recuperação de seu time em quadra, o que parecia caminhar para um triunfo do time Flecha se tornou uma remontada das mais inesquecíveis.

O ponteiro Gabriel Ostapechen e o central Leo Andrade substituiram Robert e Matheus Pedrosa, respectivamente, dando rotação à equipe que, sob o comando de seu jovem levantador, voltou a imprimir alta intensidade nos ataques pelas pontas e pelo meio. A dificuldade da rede guarulhense e de seu sistema defensivo foi essencial para o time visitante empatar o jogo em 2 sets a 2 com um 25 a 17, forçando o tie-break. Na parcial decisiva, o Suzano abriu 4 a 0 logo ao início do período, dando a tranquilidade necessária para os atuais vice-campeõea paulistas administrarem o placar e fechar o clássico com um 15 a 10, garantindo assim a primeira vitória do ano.

O técnico vitorioso reforçou que, mesmo que a preparação tenha sido afetada pela remarcação do jogo, a vitória sempre foi o onjetivo central contra um rival e concorrente direto pelas vagas nos playoffs da Superliga. "Ganhar do Guarulhos aqui não é uma tarefa fácil, serão poucos os times conseguirão vencê-los aqui, por isso, temos que valorizar e muito essa vitória, ainda mais por ser um clássico local. Seguimos em evolução e, agora, voltamos nossos esforços para o jogo de quarta contra o Joinville no qual, com certeza, teremos grande apoio da nossa torcida", apontou Cezar Dougla

