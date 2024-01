Suzano Vôlei abre 2º turno da Superliga Bet7k com clássico em Guarulhos neste domingo

Classificado para a Copa Brasil 2024, o Suzano Vôlei abre o segundo turno da Superliga Bet7k 2023/24 na noite deste domingo (21/01), às 18h30, com um clássico frente ao Vedacit Vôlei Guarulhos no Ginásio da Ponte Grande, casa do adversário. O duelo, cercado de rivalidade devido aos últimos encontros entre as equipes, será transmitido pelo sportv2 e pelo Canal Vôlei Brasil (canalvoleibrasil.cbv.com.br).

Vindo de um início de ano com sete pontos conquistados em três jogos, o Suzano fechou a primeira metade da liga na última terça-feira (16/01) com uma importante vitória sobre o Montes Claros América Vôlei, por 3 sets a 0, resultado esse que garantiu a equipe na Copa Brasil pelo segundo ano consecutivo com a 6ª posição na tabela de classificação no certame nacional. Já o time de Guarulhos também vem de um resultado positivo sobre o Araguari Vôlei, o que aumenta ainda mais a expectativa para um confronto que vem se notabilizando pela rivalidade dentro e fora de quadra.

Em 2023, as equipes se enfrentaram por oito vezes, com vantagem para o lado suzanense. O atual vice-campeão estadual venceu cinco dos embates realizados no período, incluindo os dois jogos das quartas de final da Superliga 2022/23 e o último duelo entre os times, ainda no primeiro turno desta edição do campeonato, que terminou em 3 sets a 2 para o único decacampeão de São Paulo. Junto a isso, as eletrizantes finais do Campeonato Paulista de 2023 deram um tempero ainda maior à rivalidade do Alto Tietê.

Destaque nas vitórias contra os guarulhenses, o oposto Guilherme Sabino apontou que o Suzano tem crescido nos últimos jogos e o objetivo da equipe é manter o ritmo. “A gente sabe que jogos assim são diferentes, claro, mas a mentalidade e a preparação são as mesmas. Vamos lutar por mais uma vitória para seguir na cola dos times do topo da tabela”, postulou.

Já o técnico Gerson Amorim, o Gersinho, destaca o fato de que o time passou por uma série de desgastes ao longo da semana, mas que o foco central é começar bem o returno. “Nós jogamos na terça em Montes Claros e retornamos apenas na quinta-feira. Então, preparar os atletas fisicamente para combater o cansaço e estar em plenas condições é o nosso principal desafio para enfrentar uma equipe qualificada como a do Guarulhos. Independentemente de tudo, estamos trabalhando firme por um bom resultado”, afirmou.

O clássico entre Vedacit Vôlei Guarulhos e Suzano acontece neste domingo (21/01), às 18h30, no Ginásio da Ponte Grande, com transmissão do sportv2 e do Canal Vôlei Brasil (canalvoleibrasil.cbv.com.br).