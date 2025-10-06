Suzano Vôlei abre semifinal do Paulista contra o Sesi nesta terça-feira

Em clima de decisão, o Suzano Vôlei está em Bauru (SP) para o primeiro jogo da série semifinal do Campeonato Paulista de 2025, contra o Sesi. A partida, a ser realizada na Arena Paulo Skaf nesta terça-feira (07/10), a partir das 21 horas, marca o início da terceira disputa seguida entre os times na busca pela final estadual em confronto que terá transmissão ao vivo no sportv2.



O embate entre dois dos mais reconhecidos times do voleibol paulista traz uma carga especial de rivalidade e revanche. Isso porque o encontro entre os times nas semifinais estaduais vem sendo tradição, visto que nas edições de 2023 e 2024 do Paulista, os confrontos se repetiram, ambos com triunfo suzanense. Em 2023, o Clube do Alto Tietê levou a série ao vencer a melhor de três com uma vitória em Bauru e outra na partida decisiva em Suzano, ao passo que em 2024, novo confronto entre as equipes que, desta vez, lutaram pela vaga até o golden set, com outra vantagem para o maior campeão paulista. Em 2025, o formato da série será o mesmo do ano anterior, novamente, com a ida na Arena Paulo Skaf e a volta na Capital do Vôlei, com a possibilidade de set extra ao final das parciais regulares.



Na 1ª fase do Estadual, ambos os times fizeram 12 pontos, com o Clube do Alto Tietê ficando com a vice-liderança geral graças aos critérios de desempate, evidenciando a alta chance de equilíbrio em quadra. Por outro lado, se o retrospecto das últimas semifinais é favorável ao time visitante, o resultado do último encontro apimenta ainda mais uma série rodeada de grandes elementos. No duelo disputado na etapa classificatória, o time bauruense venceu um desfalcado Suzano por 3 sets a 1, rompendo com a invencibilidade do então líder do torneio. Agora, novamente frente a frente, os rivais prometem mais um grande capítulo na acirrada rivalidade recente.



O técnico do Suzano, Cezar Douglas, afirmou que o mata-mata é um campeonato à parte, portanto, a expectativa é de uma equipe muito atenta na busca por um bom resultado no interior paulista. “O Sesi vem se mostrando um time muito forte em casa, mas também temos uma equipe de muita qualidade para abrir essa série longe de Suzano. Após o último jogo, pudemos recuperar bem os atletas e fazer um importante trabalho com os que estiveram de fora nas últimas rodadas e estamos confiantes de que podemos voltar para casa com a vantagem e decidir a vaga frente à nossa torcida”, pontuou.



O jogo 1 da semifinal do Paulista 2025, entre Sesi Bauru e Suzano Vôlei, acontecerá nesta terça-feira (07/10), às 21 horas, na Arena Paulo Skaf, em Bauru (SP). A partida terá transmissão ao vivo e com imagens no sportv2.