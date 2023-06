Suzano Vôlei anuncia contratação do central Lucas Fonseca

O Suzano Vôlei anunciou a contratação do central Lucas Fonseca na tarde desta segunda-feira (19/06). O atleta de Três Corações (MG) é o quarto reforço divulgado para integrar a equipe na temporada 2023/24.

O jogador, que completou 26 anos nesta segunda-feira, chega após uma temporada no Vôlei Renata, de Campinas (SP), e fará parte do elenco suzanense na disputa do próximo Campeonato Paulista e da próxima Superliga. Experiente, Lucas tem passagens por vários clubes do voleibol nacional, incluindo o Montes Claros América Vôlei e o Apan Eleva, de Blumenau (SC), onde foi bicampeão catarinense em 2020 e 2021.

Segundo central anunciado pelo Clube para as disputas da temporada, Lucas acresce ao levantador Rodriguinho e aos ponteiros Vitor Baesso e Yago Dutra como novos rostos da equipe. Além destes, o também central Judson, que está defendendo a Seleção Brasileira na disputa da Liga das Nações, e o ponteiro Daniel, já foram confirmados na equipe.

Lucas disse estar honrado com a oportunidade, destacando o peso da torcida de Suzano. “Essa é uma grande oportunidade, espero ajudar a equipe para que possamos surpreender mais uma vez. Acredito que a garra e a paixão da torcida marcaram a campanha do Suzano na última temporada e o nosso objetivo é garantir bons resultados com esse grupo que está sendo formado”, comentou.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, destacou o desejo do atleta em buscar novos desafios, sendo este um diferencial para trazê-lo. “Tê-lo conosco significa potencializar ainda mais o nosso elenco que já está reunido, prestes a iniciar os trabalhos de pré-temporada”, disse.