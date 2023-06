Suzano Vôlei anuncia contratação do ponteiro Vitor Baesso

O Suzano Vôlei anunciou a contratação do ponteiro Vitor Baesso, de 25 anos, na manhã desta sexta-feira (09/06). O jogador natural de São José dos Campos (SP) estava na Apan Eleva de Blumenau nas últimas duas temporadas e chega a Suzano para integrar a equipe nos desafios da temporada 2023/24.

O atleta de 2,00m volta ao estado natal para agregar ao time com sua experiência, fortalecendo ainda mais a equipe suzanense nas disputas da próxima temporada. Multicampeão nacional e continental no voleibol africano com o Espérance Sportive de Tunis, da Tunísia, o jogador, que já foi campeão paulista e vice-campeão da Superliga no início de carreira no Sesi, esteve em Blumenau nas últimas duas temporadas, sendo um dos principais destaques dos catarinenses.

O ponteiro é a segunda contratação do Suzano Vôlei para a temporada. Anteriormente, o Clube anunciou a chegada do levantador Rodriguinho e, na última terça-feira (06/06), revelou a renovação de contrato do central Judson. A expectativa é de que mais anúncios sejam feitos nas próximas semanas.

Baesso destacou a felicidade de integrar o projeto, afirmando que o primeiro ano do Suzano na elite foi mágico. “Ver o que a equipe fez nessa temporada foi espetacular. Então, a expectativa para fazer parte do time é grande. Eu chego para ajudar, dar 200% de mim em quadra para conquistar grandes resultados junto à torcida”, relatou.

Por sua vez, a supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, destacou a qualidade de jogo de Baesso, ressaltando que a chegada do ponteiro será essencial para as pretensões da temporada. “O Baesso é um atleta que já havia chamado nossa atenção em outros momentos. Assim, buscar a contratação dele foi um passo natural pela qualidade que apresenta em quadra”, disse.