Suzano Vôlei anuncia permanência de Judson para próxima temporada da Superliga

O Suzano Vôlei anunciou a renovação de contrato do central Judson nesta terça-feira (06/06). Eleito o melhor central da Superliga 2022/23, o atleta que está servindo à Seleção Brasileira se junta ao levantador Rodriguinho e segue com a equipe para a temporada 2023/24, sendo a primeira renovação confirmada pelo Clube com foco nos próximos desafios.

Judson foi um dos principais destaques individuais do Suzano na temporada, marcando seu nome no retorno de uma equipe da cidade à primeira divisão do voleibol brasileiro. Semifinalista do último campeonato nacional com o Clube, o atleta natural de Campo Grande (MS) conquistou o prêmio de melhor central da última Superliga, atingindo o posto de principal bloqueador da edição.

A renovação demonstra o ideal da equipe em manter uma base forte para seguir alçando voos maiores no voleibol nacional. Isso porque hoje, o central serve à Seleção Brasileira de Voleibol na disputa da Liga das Nações (VNL), cuja primeira semana de disputas será em Ottawa, no Canadá. Inclusive, a estreia acontece na noite desta quarta-feira (07/06), às 21 horas, contra a Alemanha.

Segundo Judson, a renovação é um passo importante na carreira, especialmente após a convocação para a Seleção Brasileira. “Estou muito feliz em continuar na equipe, em ter mais uma temporada representando essa cidade, essa camisa e essa torcida. Para essa temporada eu almejo fazer um ano ainda melhor, viver uma temporada ainda mais incrível e que possamos crescer ainda mais enquanto equipe”, relatou.

Por sua vez, a supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, destacou a ambição do projeto para a temporada seguinte ao retorno à elite. “Depois de conseguir esse destaque com duas semifinais nacionais, é natural que a expectativa em cima do nosso trabalho cresça. Então, manter atletas como o Judson e trazer novos reforços, como o Rodriguinho, é fundamental”, constatou. “Seguimos trabalhando com foco na sequência do ano e, em breve, anunciaremos outras renovações de contrato e reforços para a temporada 2023/24”, completou a supervisora.