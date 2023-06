Suzano Vôlei anuncia reforço internacional para a próxima temporada

O Suzano Vôlei anunciou a contratação do ponteiro Yago Dutra, atleta de 25 anos que está de volta ao Brasil após três temporadas no voleibol francês. A oficialização do vínculo aconteceu na manhã desta quinta-feira (15/06), acertando a chegada de mais um jogador de experiência internacional para as disputas de 2023/24.

Com 1,90m de altura e grande destaque por sua qualidade ofensiva, o ponteiro natural do Rio de Janeiro (RJ) volta ao País após levar o modesto Cambrai Volley à semifinal da Ligue A, o campeonato francês da modalidade. Antes, o fluminense de São João de Meriti havia alcançado destaque nas temporadas que fez no Brasil, quando representou o Corinthians/Guarulhos e o Ribeirão Vôlei, chegando a ter aproveitamento superior a 70% em recepções ideais.

Oficializado, Yago é o quinto reforço suzanense confirmado pela equipe do Alto Tietê, sendo a terceira contratação. Antes, o levantador Rodriguinho e o ponteiro Vitor Baesso já haviam confirmado sua chegada ao Clube, ao passo que o central Judson e o também ponteiro Daniel renovaram seus contratos para seguir na equipe em 2023/24.

Segundo o novo ponteiro suzanense, a expectativa para representar a cidade é grande. “Tive a oportunidade de jogar contra Suzano na época do infanto e ver o (Ginásio Paulo) Portela lotado em um jogo de base foi surreal. Então, eu mal vejo a hora de jogar com toda aquela energia a favor. Estou ansioso para representar essa camisa, vou dar o meu melhor para lutarmos por coisas grandes nesta temporada”, afirmou Dutra.

Por sua vez, a supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, ressaltou a experiência internacional do atleta e a semelhança de sua passagem no Cambrai em relação ao início do Suzano Vôlei. “Na França, ele foi um dos destaques da campanha semifinalista, de um time que não era visto como favorito. Aqui no Brasil, o Suzano Vôlei também surpreendeu muito na última temporada. Dessa vez, vamos trabalhar juntos para ter um desempenho tão bom quanto. Ter o Yago no time é um ganho enorme para o grupo”, finalizou.