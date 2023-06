Suzano Vôlei anuncia renovação do oposto Jonadabe

O Suzano Vôlei oficializou a continuidade do oposto Jonadabe para a temporada 2023/24 na manhã desta sexta-feira (27/06). Com 36 anos, o atleta é o único nome do elenco suzanense que é natural do município, tendo grande identificação com a cidade e com a torcida da Capital do Vôlei.

Jonadabe iniciou sua carreira nos antigos projetos de voleibol no município, contabilizando duas passagens pela cidade nos anos 2000. Após isso, trilhou carreira internacional no voleibol asiático e sul-americano, defendendo times da Indonésia e da Argentina antes de voltar ao Brasil. Na temporada 2022/23, voltou às quadras de sua cidade natal, renovando seu contrato até o meio de 2024.

Em seu primeiro ano defendendo as cores do Suzano Vôlei, o oposto teve destaque em momentos cruciais da temporada, sendo o principal atleta da posição no período em que Guilherme Sabino esteve lesionado.

O suzanense é o décimo jogador confirmado pelo Clube para a temporada 2023/24. Antes, o Suzano já havia anunciado a continuidade dos centrais Judson e Riad, do ponteiro Daniel e do também oposto Guilherme Sabino. Por sua vez, o levantador Rodriguinho, o líbero Gian, os ponteiros Vitor Baesso e Yago Dutra, e o central Lucas Fonseca já foram anunciados como reforços para as próximas disputas.

Contente em seguir na sua cidade natal, Jonadabe pontuou que continuar no Suzano é motivo de grande alegria. “Essa é uma oportunidade especial para mim, não só por ter a chance de seguir na minha cidade, mas também por continuar fazendo a alegria de quem torce por nós. Estou muito feliz, estamos com grandes expectativas para a próxima temporada”, pontuou o oposto.

Por sua vez, a supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, comentou que o empenho de Jonadabe no dia a dia, somado à sua qualidade, o tornam uma peça essencial para o grupo nos próximos desafios do Clube. “O Jô é um atleta extremamente comprometido, um dos exemplos disso é que neste período de férias, ele não deixou de treinar para estar no auge da forma física o mais cedo possível. Assim como em 2022/23, ele será fundamental para nossos objetivos”, contou.