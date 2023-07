Suzano Vôlei anuncia renovação do ponteiro Hiago

O Suzano Vôlei anunciou a renovação de contrato do ponteiro Hiago por mais uma temporada na manhã desta terça-feira (04/07). Natural de Três Corações (MG), o jogador é um dos nomes mais novos do grupo que disputará as próximas competições estaduais e nacionais, representando o trabalho de mescla entre potencial e experiência feito pela equipe.

Parte do grupo que conquistou o acesso suzanense da Superliga B em 2022, Hiago chegou ao Clube após a Superliga C de 2021 e, curiosamente, um dos principais momentos do ponteiro com a camisa do Clube do Alto Tietê veio quando ele atuou em outra posição. Em um dos duelos contra o Sada Cruzeiro na última Superliga, o jovem de Três Corações (MG) teve de assumir a posição de líbero de forma provisória, sendo bem avaliado mediante a improvisação. Desde então, vem conquistando cada vez mais espaço.

O tricordiano é o 11º jogador confirmado pela equipe para a temporada 2023/24. Antes, o Suzano já havia anunciado a continuidade dos centrais Judson e Riad, do ponteiro Daniel e dos opostos Guilherme Sabino e Jonadabe. Por sua vez, o levantador Rodriguinho, o líbero Gian, os ponteiros Vitor Baesso e Yago Dutra, e o central Lucas Fonseca.

Um dos mais novos do grupo, Hiago destaca a felicidade em renovar com o Suzano para a próxima temporada. “Muito feliz em continuar nesse projeto incrível, nessa cidade que me acolheu muito bem. Espero ajudar e contribuir da melhor maneira possível e que essa seja uma temporada abençoada”, disse.

A supervisora Ana Paula Ferreira, a Fofinha, afirmou que Hiago é uma peça importante do elenco, demonstrando grande potencial para seguir crescendo. “Ele é um ponteiro de qualidade que, dia após dia, vem se desenvolvendo, entrando em momentos pontuais para compor a equipe nos jogos. Será mais um nome que continua conosco”, contou.