Suzano Vôlei apresenta elenco e mostra otimismo para temporada

Com sete novas contratações, o Suzano Vôlei apresentou, na manhã desta segunda-feira (18), o elenco para a temporada 2025/26. O evento aconteceu em uma sala do Centerplex no Suzano Shopping, um dos patrocinadores do projeto.

“Os garotos têm uma missão muito importante neste ano, um objetivo já traçado pela diretoria, que é nos mantermos, no mínimo, entre os quatro melhores do país e, principalmente, trazer o troféu Paulista”, declarou o empresário e apoiador do projeto Suzano vôlei, Rogério Teruo.

Para a próxima temporada, o Suzano Vôlei contará com os centrais Maicon Leite, David, Riad e Leo Andrade; os líberos Luiz Ricardo e Taichi; os ponteiros Gabriel Ostapechen, Marcus, Robert, Gabriel Pessoa e Matheus Bahia; os levantadores Rodriguinho, Antony e Bieler; e os opostos Guilherme Sabino e Gabriel Gomes.

A comissão técnica será comandada por Cezar Douglas, que atuou por nove anos no voleibol internacional, com apoio os assistentes técnicos Marcel “China” Ramos, Takeshi Nagano, Crystal Sant’Anna e Alberto Pedra; o preparador físico Cesar Lima e o auxiliar Lucas Ferreira; os fisioterapeutas Paulo Leite e Leonardo Suppa; o estatístico Ubiratan Curupaná; a nutricionista Monique Moreira; o supervisor Manius Abbadi; e a gerente Ana Paula Ferreira.

“É uma sensação de orgulho e gratidão de ver que o trabalho está sendo cumprido. Porque sabemos que ainda temos muito o que conquistar e muitos sonhos para realizar”, comentou a gerente do projeto, Ana Paula Ferreira.

Também presente no evento, o Prefeito de Suzano, Pedro Ishi, destacou que o time de vôlei suzanense resgata o orgulho da população. “A cidade de Suzano respira o vôlei, não é apenas os títulos que estão envolvidos, claro que sonhamos em ser campeões, porém é mais que isso, é o orgulho da cidade de ter um grande time”, salientou.

A apresentação do novo elenco também contou com a presença da primeira-dama e presidente do Fundo Social de Solidariedade de Suzano, Déborah Raffoul; o vice prefeito, Said Raful; a ex primeira-dama, Larissa Ashiuchi; o presidente da Câmara Municipal de Suzano, Arthur Takayama; além de vereadores e secretários.

O próximo jogo da equipe acontece neste sábado (22), contra o Mogi Vôlei, às 18 horas, na Arena Suzano. “Estamos nos preparando e tivemos bons amistosos. O time está no caminho certo e bem preparado para sábado”, declarou o capitão do time, Rodriguinho. “De todos os anos, esse é o elenco mais forte e a comissão técnica mais gabaritada até hoje. Agora vai”, completou Teruo.

Com sete novas contratações e 10 jogadores que estiveram nas quadras na temporada passada, o Suzano Vôlei tem um time seleto.

“Essa mescla de jogadores é sempre importante para um projeto ambicioso. Nós temos jogadores com pouco tempo de quadra, jogadores que jogaram na temporada passada, e temos os mais experientes que são o elo. Para mim é muito gratificante trabalhar em um grupo com diferenças de idade e características técnicas. É um desafio diário, mas muito prazeroso”, ressaltou o técnico Cezar Douglas.

